Miles de usuarios abandonan TikTok tras denuncias de censura a críticas contra ICE

La polémica por la moderación de contenidos y el uso de datos personales volvió a poner a TikTok en el centro del debate político y tecnológico en Estados Unidos. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El malestar de miles de usuarios de TikTok, que en redes sociales han denunciado supuestos episodios de censura a contenidos críticos con la política estadounidense tras la reciente reestructuración de la plataforma en ese país, tuvo un beneficiario inesperado: la red social australiana UpScrolled.

En cuestión de días, la aplicación escaló hasta los primeros puestos de descargas en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos.

Según EFE, el repunte se produce después de que TikTok anunciara un acuerdo por 14.000 millones de dólares para crear una filial estadounidense encargada, entre otros frentes, de la protección de datos en EE. UU., la seguridad y supervisión de sus algoritmos, la moderación de contenidos y el aseguramiento del software.

Se trata de un gran movimiento con el que la compañía busca sortear una eventual prohibición en el país.

Usuarios rechazan TikTok

Luego de la reestructuración de TikTok en Estados Unidos, crecieron las denuncias de usuarios que acusan a la plataforma de censurar contenidos políticos, en particular aquellos críticos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o relacionados con las protestas en Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti a manos de oficiales.

El malestar se reflejó también en el comportamiento de los usuarios: según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, citados por The Guardian, el promedio diario de estadounidenses que eliminaron la aplicación aumentó un 195 % entre el 22 y el 28 de enero, en comparación con los 90 días anteriores.

La inquietud se profundizó después de que TikTok publicara una política de privacidad actualizada que amplía de forma significativa el tipo y el alcance de la información que la plataforma puede recopilar y procesar sobre sus usuarios. Esta política no solo se limita al uso de coordenadas GPS para identificar la ubicación precisa, sino que extiende la recolección a múltiples capas de datos personales y de actividad digital.

Como detalló El País, el contrato autoriza a la empresa a recopilar desde información básica de la cuenta —como fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico y foto de perfil— hasta el contenido que los usuarios crean o intercambian en la plataforma, incluidos comentarios, fotografías, videos, transmisiones en vivo, mensajes privados e interacciones con herramientas de inteligencia artificial.

A esto se suma, previo consentimiento, el acceso a datos del portapapeles del dispositivo, información de compra y pago, contactos telefónicos y de redes sociales, configuraciones de la cuenta y el historial de actividad.

Una de las cláusulas más controvertidas establece que esta recopilación puede abarcar datos personales sensibles, entre ellos información de menores de edad, origen racial o étnico, nacionalidad, creencias religiosas, diagnósticos de salud física o mental, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorio.

Según la política, estos datos pueden derivarse del contenido compartido por los propios usuarios, de encuestas o de procesos de verificación de identidad, y su tratamiento se ajustará a la legislación vigente en Estados Unidos, incluida la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

Si bien la recolección de datos personales es una práctica extendida entre las plataformas digitales, en el caso de TikTok este cambio supone un punto de inflexión, ya que sus avisos de privacidad en otras regiones no incluyen una enumeración tan amplia y explícita de información considerada sensible.

La inquietud de los usuarios también apunta a la figura de Larry Ellison, cofundador de Oracle y nuevo “guardián” del algoritmo de TikTok en EE.UU.

Ellison, conocido aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del magnate Elon Musk, posee ahora una influencia significativa sobre la moderación de contenidos y la seguridad de datos de la plataforma a través de la nueva entidad TikTok USDS Joint Venture LLC.

De TikTok a los Grammy

Las denuncias de censura por parte de TikTok escalaron a la escena, cuando Billie Eilish afirmó en Instagram que la plataforma “está silenciando a la gente”.

La cantante puso como ejemplo un video de su hermano, el músico Finneas O’Connell, en el que criticaba a quienes justificaron la muerte de Alex Pretti a manos de agentes, y que, según ella, había tenido un alcance inusualmente bajo.

Dieciocho horas después de su publicación, el video acumulaba apenas 46.000 ‘me gusta’ y 137.000 visualizaciones, cifras inferiores a las de otras publicaciones recientes del artista, que suelen alcanzar cientos de miles o incluso millones de reproducciones.

TikTok, por su parte, atribuyó el problema a una interrupción en uno de sus centros de datos, que habría afectado temporalmente la funcionalidad de la aplicación.

La polémica cobró una nueva dimensión durante la 68.ª edición de los Grammy, que terminó convertida en una de las galas más abiertamente críticas con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde los comentarios del presentador Trevor Noah hasta los discursos de varios artistas, el rechazo a las políticas migratorias marcó la noche. En la alfombra roja, figuras como Billie Eilish y Finneas O’Connell, Justin y Hailey Bieber, y Lady Gaga posaron con un prendedor en blanco y negro con la consigna ‘ICE Out’ (‘Fuera ICE’).

Eilish, una de las voces más críticas de la industria frente a la actual administración, reforzó ese mensaje al recibir el Grammy a mejor canción, cuando defendió a las personas migrantes en Estados Unidos con una declaración contundente: “Nadie es ilegal en tierra robada… que se joda el ICE”.

Minutos después, Bad Bunny fue aún más directo al subir al escenario para recibir el premio a mejor álbum de música urbana. “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, afirmó el artista puertorriqueño, antes de agregar: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens: somos humanos y somos americanos”, en un llamado frontal contra el discurso de odio y la polarización social.

¿Cómo funciona UpScrolled?

Por su parte, UpScrolled, que recuerda a una combinación entre Instagram y X al permitir a sus usuarios compartir fotos, vídeos y publicaciones de texto, registró aproximadamente 41.000 descargas, casi un tercio de sus instalaciones totales, entre el jueves 22 de enero, día en que se finalizó el acuerdo con TikTok, y el sábado 24, según datos de Appfigures.

De acuerdo con Sensor Tower, hasta el martes 26 de enero, UpScrolled se había descargado aproximadamente 400.000 veces en Estados Unidos y 700.000 veces a nivel mundial desde su lanzamiento en junio de 2025.

“Aparecieron tan rápido que nuestros servidores colapsaron. ¿Frustrante? Sí. ¿Emocionante? También. Somos un equipo pequeño que está construyendo lo que las grandes empresas tecnológicas dejaron de hacer. Ahora mismo estamos trabajando a base de cafeína para poder seguir el ritmo que ustedes mismos han marcado. Tengan paciencia”, escribió la compañía australiana en X.

Una red “sin censura”

La aplicación australiana se describe como una plataforma “sin censura” y “sin bloqueos ocultos”. Ha sido muy crítica con TikTok, Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y X por “censurar voces, aplicar moderación sesgada y ocultar contenido detrás de algoritmos”.

“¿Censurado en otras plataformas? Aquí no. UpScrolled es la plataforma social donde todas las voces tienen el mismo poder. Sin censura encubierta. Sin manipulaciones algorítmicas. Sin favoritismos por pago. Solo conexión auténtica donde tu contenido llega a las personas que más importan”, indicó la red social en su página web.

Su fundador y director ejecutivo, el palestino-jordano-australiano Issam Hijazi, explicó en la web que UpScrolled comenzó con una simple observación: “Las redes sociales habían dejado de ser sociales. Los algoritmos reemplazaron la conexión genuina con tácticas de interacción. Las voces auténticas se ahogaron, mientras que el ‘clickbait’ y los trucos algorítmicos dominaban los ‘feeds’. Las comunidades luchaban por mantenerse conectadas, limitadas por la censura encubierta y la censura selectiva”.

“No impulsamos agendas, ni políticas, ni comerciales, ni de ningún otro tipo. Nuestras reglas son claras y se aplican de manera uniforme. Nuestra clasificación es transparente, nuestras decisiones son responsables y la influencia conlleva responsabilidad”, resaltó la compañía en su web.

UpScrolled no es la única aplicación que está experimentando un aumento de usuarios tras la reestructuración de TikTok. Skylight, una alternativa a TikTok basada en tecnología de código abierto, afirmó haber superado los 380.000 registros.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.