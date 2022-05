Elon Musk le quitaría el veto a Donald Trump en Twitter

Una captura de pantalla que muestra el estado actual de la cuenta en Twitter de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: ERIC BARADAT

Elon Musk dijo el martes que levantaría la prohibición de Twitter sobre el expresidente estadounidense Donald Trump si el acuerdo para comprar la red social sale adelante.

“Revertiría la prohibición”, dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, “esto no es algo que seguro sucederá”.

“Revertiría la prohibición permanente”, dijo Musk el evento del diario financiero británico. Y agregó “Las prohibiciones permanentes solo socavan fundamentalmente la confianza en Twitter como una plaza pública donde todos pueden expresar su opinión”.

Prohibir al expresidente del servicio “no acabó con la voz de Trump”, dijo Musk. “La amplificará entre la derecha. Es por eso que es moralmente incorrecto y completamente estúpido”.

Trump ha dicho que no regresará al servicio, aunque se levante la prohibición. Está patrocinando su propia compañía de redes sociales, llamada Truth Social.

Vale recordar que, a finales del mes pasado, Musk logró que fuera aceptada una oferta por US$44.000 millones para comprar Twitter y privatizarla; actualmente, es una compañía que se negocia públicamente en el mercado de acciones.

La transacción que propuso Musk equivale a un valor, por acción, de US$54,20.

El negocio implicaría que Musk tendría un control casi absoluto sobre la compañía, que hoy tiene que estar sometida a un mayor escrutinio financiero por cotizarse públicamente; además, malas o impopulares decisiones suelen ser castigadas con bajas en el precio de las acciones, una especie de seguro (muy volátil y problemático también) en contra de giros bruscos en el timonel de la empresa.

