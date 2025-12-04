En Tokio, los robots “buscan trabajo”: la feria IREX 2025 muestra el mundo laboral del futuro

Un visitante junto a un robot humanoide en el stand de TechShare durante la Exposición Internacional de Robótica 2025 (iREX2025) en Tokio, Japón, el 3 de diciembre de 2025. La iREX, que se celebra cada dos años, es una de las ferias de robótica más grandes del mundo. En la edición de 2025, 673 empresas y organizaciones presentarán sus últimas tecnologías robóticas hasta el 6 de diciembre. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Robots que trabajan como camareros, recepcionistas, auxiliares médicos o rescatistas protagonizan las propuestas que buscan reinventar el mercado laboral en el iREX 2025, la mayor feria de autómatas del mundo, inaugurada este miércoles en Japón con un enfoque especial en la Inteligencia Artificial (IA) física.

Bajo el lema “Sociedades sostenibles a través de la robótica”, la exposición abrió sus puertas en el Tokyo Big Sight con un récord de 673 expositores y más de 3.300 casetas. Hasta el 6 de diciembre, el evento presentará desde maquinaria industrial avanzada hasta robots dedicados al cuidado de personas o a la atención al público, siempre con su mejor “sonrisa”.

Según EFE, entre las atracciones más destacadas estuvo la japonesa Kawasaki, que presentó al público su nuevo modelo RHP Kaleido 9, un robot humanoide diseñado para labores de rescate en desastres naturales, tras una década de desarrollo.

La empresa también mostró otros modelos como Nyokkey, pensado para acompañar a las personas en sus actividades cotidianas, y el Corleo, un robot cuadrúpedo presentado en la Expo Universal de Osaka que permite al usuario sentarse sobre su “lomo” para desplazarse por terrenos inaccesibles para los vehículos tradicionales.

La IA física, el eje central

Más allá de los robots humanoides destinados a la compañía o los cuidados, la feria mantiene su enfoque en la maquinaria industrial, con un interés particular este año en la IA física.

Esta tecnología busca dotar a robots y vehículos de la capacidad de percibir e interactuar con su entorno en tiempo real, utilizando cámaras, sensores y radares que les permiten comprender órdenes humanas.

La empresa Fanuc, uno de los principales fabricantes japoneses de robots industriales, firmó esta semana un acuerdo con la compañía estadounidense de chips Nvidia para fortalecer sus capacidades en este campo.

Ambas colaborarán en la aplicación de IA física a los robots industriales de Fanuc, lo que impulsó sus acciones en la Bolsa de Tokio con una subida del 6,51 % antes de registrar una corrección del 1,81 % este miércoles.

Robots al servicio del cuidado y la compañía

El acelerado envejecimiento poblacional y la baja natalidad de Japón también se reflejan en la feria, donde abundan los robots diseñados para acompañar y asistir a personas mayores.

Entre ellos destacan el robot afectivo Lovot, de la empresa japonesa Groove X, y el modelo humanoide Mirokai, desarrollado este año por la compañía francesa Enchanted Tools.

El propósito de estas tecnologías es ofrecer apoyo y compañía en una sociedad marcada por el aislamiento: un 39,9 % de la población japonesa declara sentirse sola, y el número de viviendas unipersonales se aproxima a convertirse en el modelo de hogar más común del país, según datos recientes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.

