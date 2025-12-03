Bloqueo en Rusia: Roblox queda vetado por “contenido extremista” y propaganda LGBTIQ+

Roblox promueve la creación de videojuegos por parte de sus usuarios. Foto: Xataka

Rusia bloquea Roblox, la popular plataforma estadounidense de juegos para niños y jóvenes, por difundir “ideas extremistas”, propaganda LGBTIQ+ y contenido que justifica el terrorismo.

La medida fue anunciada este miércoles 3 de diciembre, cuando el organizador de comunicaciones y senador del gobierno de Rusia, Roskomnadzor, aseguró que el juego está “plagado de contenidos inapropiados que pueden afectar negativamente al desarrollo espiritual y moral de los niños”, según Reuters.

Antes de esto, el 1 de diciembre, el senador ruso manifestó que había detectado una “difusión masiva y repetida de materiales de propaganda y justificación de actividades extremistas”.

Según el gobierno, los mecanismos de moderación de la plataforma no fueron suficientes para prevenir que los usuarios publicaran este contenido que han calificado de “extremo y peligroso”, según el medio digital Emprendedor.

Roblox ahora hace parte de la lista federal de materiales prohibidos bajo la ley rusa sobre “actividad extremista”.

Esta, no es la primera y seguramente tampoco la última aplicación de uso masivo que vaya a ser prohibida en Rusia. Redes sociales como Facebook, X e Instagram también han sido blanco de diferentes sanciones por no cumplir con las leyes rusas que supervisan el contenido.

El bloqueo se da en el contexto de una política creciente de control gubernamental sobre plataformas digitales extranjeras y la cultura digital, donde se restringen productos y contenidos que el gobierno considera incompatibles con la visión oficial, especialmente aquellos relacionados con la comunidad LGBTIQ+ y narrativas consideradas extremistas o fuera de línea con la ideología estatal, según Negocios TV.

Roblox, como plataforma masiva con millones de usuarios en Rusia, se convirtió en blanco fácil para esta censura debido a su ecosistema descentralizado y la gran presencia de contenido generado por usuarios, difícil de controlar para las normas estrictas del gobierno.

