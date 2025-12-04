Panel solar para la casa: cómo funciona, cuánto vale, cuánto dura y cómo escoger mejor

Los sistemas solares estarán diseñados para cubrir el consumo de subsistencia de los hogares. Foto: Minminas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez más familias en Colombia están mirando hacia el cielo para ahorrar en su factura de energía. Lo que hace unos años parecía una tecnología lejana, hoy se ha convertido en una opción real y rentable.

Los paneles solares residenciales ya no son solo una tendencia ambiental, sino una inversión que genera independencia energética y valor a largo plazo para el hogar.

¿Cómo funciona un sistema solar residencial?

Un panel solar para casa transforma la luz del sol en electricidad mediante el llamado efecto fotovoltaico. Cada panel contiene pequeñas células que capturan la radiación solar y la convierten en corriente eléctrica.

De acuerdo con la empresa Novatrónica SAS, un sistema básico incluye:

Paneles solares fotovoltaicos , instalados en el techo o en una zona con buena exposición al sol.

Un inversor de corriente , que convierte la energía captada en electricidad lista para usarse en los aparatos del hogar.

Un medidor bidireccional , que registra tanto el consumo como la energía entregada a la red.

Baterías de almacenamiento (opcionales), ideales para zonas con cortes frecuentes de energía.

En palabras simples: el techo de la vivienda se convierte en una pequeña planta generadora de energía limpia, que puede abastecer buena parte del consumo del hogar.

¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa?

El precio depende del tamaño del sistema, el consumo promedio y la ubicación. Según la empresa Planet Solar Colombia, los costos son los siguientes:

Casa pequeña (2 a 3 personas): entre $10 y $15 millones de pesos .

Casa mediana (4 personas): entre $15 y $25 millones de pesos .

Casa grande o con piscina: desde $30 millones de pesos en adelante.

Por su parte, AutoSolar Colombia ofrece kits completos con precios que van desde $11 millones para sistemas básicos hasta cerca de $50 millones para instalaciones de mayor potencia.

Aunque la inversión inicial puede parecer alta, Novatrónica estima que el retorno se logra en tres a cinco años, gracias a los ahorros mensuales en la factura de energía, que pueden alcanzar reducciones de hasta el 80 %.

¿Cuánto dura un panel solar?

Según AutoSolar Colombia, los módulos fotovoltaicos tienen una vida útil de alrededor de 25 años, siempre que se realicen mantenimientos preventivos cada seis meses.

Estas revisiones consisten en limpiar la superficie, verificar conexiones y revisar el funcionamiento general del sistema. La mayoría de los fabricantes ofrecen garantías de entre 10 y 15 años, lo que refuerza su durabilidad como inversión a largo plazo.

¿Cómo escoger el mejor sistema para tu casa?

Antes de instalar un sistema solar, las empresas especializadas recomiendan analizar tres factores básicos:

Consumo mensual: revisar el promedio de kilovatios hora (kWh) en la factura de energía para calcular la capacidad del sistema. Ubicación y exposición solar: Colombia cuenta con una radiación promedio de más de 4,5 kWh/m² diarios, según Planet Solar, lo que permite aprovechar al máximo la luz solar durante todo el año. Presupuesto y tipo de sistema: existen opciones conectadas a la red eléctrica y otras híbridas o con baterías, según el nivel de autonomía que se desee.

Además, la Ley 1715 de 2014 contempla beneficios para quienes invierten en energías renovables, como deducciones tributarias y exención de IVA en equipos solares certificados.

Una apuesta por el futuro

Empresas como Planet Solar, Novatrónica y AutoSolar coinciden en que la energía solar representa mucho más que un ahorro en la factura: es una forma de contribuir al cuidado del planeta y avanzar hacia una matriz energética más limpia. Cada sistema fotovoltaico reduce las emisiones contaminantes y promueve el autoconsumo responsable.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.