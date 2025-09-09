EN VIVO|Siga el minuto a minuto del Apple Event para conocer el nuevo iPhone 17

Diseño filtrado del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. Foto: Applesfera

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la icónica presentación del primer iPhone en la historia, hecha por Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, este evento se ha convertido en canon dentro de la industria tecnológica. Mucho tiempo ha pasado y mucho ha cambiado en el mercado de los celulares desde ese lejano 29 de junio de 2007, pero la compañía de la manzana mordida sigue llamando la atención de propios y extraños.

Esta vez por cuenta de los nuevos modelos iPhone 17, los cuales heredan el prestigio y calidad de casi 20 años en el negocio de los smartphones. Incluso redefiniendo lo que debería ser un dispositivo móvil, su diseño y de lo que debería ser capaz. Siga aquí el en vivo del Apple Event, la transmisión en directo con todas las novedades de los nuevos Iphone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, fecha de lanzamiento y precios.

Cada lente trasero tendrá una resolución de 48 MP, ofreciendo un zoom desde x0.5, hasta x8. Además, quiere asegurar una calidad en la imagen, tanto diurna como nocturna con todas sus cámaras. Estará potenciado por el nuevo sistema operativo iOS 26.

De acuerdo con la empresa tecnológica, el aluminio disipa el calor 20 veces mejor que el titanio, por eso vuelve a este material de fabricación para sus modelos más equipados. Además, su chip A19 Pro espera destacarse en lo que ya hace, pero añadiendo el Gaming.

Poseerá la batería más grande jamás hecha por Apple prometiendo casi 40 horas de reproducción de videos. Y como era de esperarse, el modelos Pro Max tendrá una pantalla de 6,9 pulgadas.

El celular más equipado de Apple vuelve al aluminio, tendrá tres lentes traseros y un sistema de disipación termina más rápido y eficiente. Se podrá encontrar en tres colores distintos, blanco, azul y naranja.

Centrado en inteligencia artificial y la NPU que la hace posible, el nuevo chip estará disponible en los MacBook Pro y modelos Pro de audífonos, iPhone y Apple Watch. Sin embargo, el nuevo procesador N1 será es que integren los nuevos iPhone Air y iPhone 17 Pro.

El celular más delgado en la historia de Apple debuta con un diseño ultraligero y cuatro colores fabricados en titanio. Además, confirma el nuevo módulo de cámaras con un solo lente trasero, el cual tendrá el mismo poder de un lente del iPhone 17.

Su grosor es de apenas 5,6 milímetros, una pantalla, tasa de refresco y brillo igual a la del iPhone 17. Y a pesar de estar diseñado con titanio, un material conocido y usado por la marca, según Apple, es un teléfono más resistente que cualquier otro hecho por la manzana mordida.

Con un resolución de 48 MP en su lente trasero y 24 en el frontal, Apple espera que este dispositivo siga siendo la mejor cámara de bolsillo del mercado. Además, su lente frontal integra un nuevo estabilizador que mejora el detalle, calidad y orientación de las selfies.

El estabilizador también se puede activar durante los videos. Adicionalmente, tendrá un almacenamiento base de 256 GB.

Aprovechando sus 120 Hz en pantalla, este nuevo celular se perfila como una opción para jugadores casuales y promedio. Adicionalmente, su batería será ocho horas más grande que la del iPhone 16.

Los nuevos colores del iPhone 17 serán rosa, azul, negro y blanco. Además, tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas a 120 Hz de tasa de refresco. Incluso tendrá un brillo de 3.000 nits y un procesador A19 que mejorará notablemente las funciones de Apple Intelligence.

Además, el Apple Watch Ultra 3, el cual estará diseñado para el trabajo más exigente, poseerá conexión satelital, lo que garantice localización en casi cualquier ligar del mundo. Su batería será de 42 horas y estará fabricado en titania 100% reciclado.

Respecto a los precios, Apple Watch tendrá un valor en el mercado de 249 dólares.

Apple Watch Series 11 es dos veces más resistente que la versión Series 10 con bordes de titanio y pantalla más duradera. Adicionalmente, App Health será el centro de la experiencia llevando el monitoreo de signos vitales y otros datos relevantes a otro nivel.

Se venderá en cuatro colores y tendrá una batería de hasta 24 horas. Habrá un modelo clásico y otro llamado Apple Watch SE con tecnología always on-display, es decir, que siempre mantiene su pantalla tendencia, además de ser capaz de reconocer choques viales y emitir señales de alerta a otros contactos

De acuerdo con la multinacional estadounidense, los nuevos AirPods Pro 3 tendrán ocho horas de batería con la función de cancelación de ruido y 10 en modo normal. Ya se pueden pre-ordenar por 249 dólares ($980.000) y estarán disponibles a partir de 19 de septiembre de 2025.

Este nuevo modelo de audífonos inalámbricos prometen tener un diseño más pequeños que se acople naturalmente a la cavidad auditiva de cualquier persona. Incluso, muchas de sus mejoras estarán centradas en una integración completa con la app Fitness de Apple.

La nueva generación de AirPods Pro integran una tecnología de cancelación de ruidos dos veces mejor que los AirPods Pro 2 y cuatro veces mejor que los AirPods. Además, utilizarán Apple Intelligence -modelo de IA de la empresa- para traducir una conversación en tiempo real.