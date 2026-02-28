¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Esto dice la norma

La Fiscalía General de la Nación ha advertido que estos sistemas deben operar dentro del marco legal vigente. Foto: Cortesía EZVIZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia es legal instalar cámaras de seguridad en fachadas, accesos, zonas comunes y establecimientos comerciales. Esta medida se ha vuelto habitual como respuesta a los altos niveles de inseguridad que se registran en varias ciudades del país. Pero no todo vale. La Fiscalía General de la Nación ha advertido que estos sistemas deben operar dentro del marco legal vigente.

Lo que dice la ley

La normativa permite su uso como herramienta de protección, siempre que su finalidad esté relacionada con la seguridad y la prevención de hechos delictivos. Ahora bien, las imágenes que captan estos dispositivos no son de uso exclusivo del propietario. Pueden ser requeridas por autoridades judiciales como elemento material probatorio dentro de investigaciones o procesos penales.

La Fiscalía General de la Nación ha precisado que las grabaciones realizadas en espacios públicos o en accesos a inmuebles son legales cuando buscan garantizar la seguridad. Sin embargo, su tratamiento debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales, y al Código de Procedimiento Penal, que fija las reglas para la obtención y uso de elementos probatorios.

En situaciones urgentes vinculadas con la posible comisión de un delito, la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI o la propia Fiscalía pueden solicitar las grabaciones sin necesidad de una orden judicial previa, con el propósito de evitar la pérdida, modificación o destrucción de la evidencia.

¿Qué pasa si alguien se niega a entregar los videos de seguridad?

Cuando una autoridad solicita las grabaciones, el propietario del sistema no puede desentenderse del requerimiento. Si decide no entregar las imágenes, el fiscal puede acudir ante un juez de control de garantías para obtener la orden respectiva. Además, esa negativa podría dar lugar a una investigación por obstrucción a la justicia.

Al momento de suministrar el material, las recomendaciones son de no alterar, editar ni eliminar los archivos originales. Lo adecuado es entregar una copia de respaldo en un dispositivo como USB o CD, o mediante almacenamiento en la nube, y solicitar una constancia escrita de recibido.

También es clave entender que no está permitido difundir los videos en redes sociales u otros medios sin autorización. Compartir ese contenido puede vulnerar el derecho a la intimidad de las personas que aparecen en las grabaciones y generar consecuencias legales.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, en Colombia existen más de 26.000 cámaras de seguridad instaladas, aunque apenas un poco más de la mitad están operativas. En Bogotá, el Distrito administra más de 5.000 de estos equipos, a los que se suman más de 4.000 cámaras instaladas por particulares y más de 300 con capacidad de visión de 360 grados.

Le puede interesar: ¿Cómo saber quién usa mi cuenta de Netflix y cuántos dispositivos están conectados?

Los especialistas de EZVIZ reunieron cinco recomendaciones para sacarle provecho a las cámaras de seguridad.

1. Entrada principal

La puerta principal es el punto con más tránsito y, por lo mismo, el primero que debería estar vigilado. Por ahí pasan visitas, entregas y también personas desconocidas, así que contar con una cámara en ese lugar ayuda a identificar quién se acerca, registrar movimientos y recibir alertas en tiempo real.

2. Patios, garajes o accesos laterales

Los espacios que no están a la vista --como patios, garajes o accesos laterales-- pueden convertirse en rutas fáciles de ingreso si no se vigilan. Justamente por ser zonas menos transitadas, es común que pasen desapercibidas y se conviertan en puntos ciegos.

3. Zonas abiertas y fachadas

Jardines, pasillos externos y accesos vehiculares suelen estar a la vista, pero no siempre se monitorean. Son áreas de paso frecuente y también de posible observación desde el exterior, por lo que ubicar una cámara en este lugar permite tener control sobre lo que ocurre alrededor de la vivienda y anticiparse ante cualquier situación de inseguridad.

4. Espacios con poca iluminación

Hay zonas que cambian por completo durante la noche: pasillos, jardines laterales o entradas secundarias pueden generar más preocupación cuando quedan a oscuras. Para estos casos, lo ideal es usar cámaras que conserven nitidez en condiciones de baja luz, tengan un ángulo amplio y resistan la exposición al exterior.

5. Áreas perimetrales o alejadas de la vivienda

Los límites del terreno, accesos secundarios, zonas verdes amplias o caminos externos requieren soluciones más autónomas. No siempre hay cableado disponible o puntos de energía cercanos, así que en estas áreas resultan muy útiles las cámaras recargables o con alimentación solar, que pueden instalarse lejos de la casa sin conexiones adicionales.