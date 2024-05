Esta es la saga de Gears of War, una de las franquicias más valiosas de Xbox

Se han estrenado cinco títulos de la saga principal y otros cuatro de relatos secundarios. Entre todos contabilizan 41 millones de copias vendidas y ganancias por más de 1.000 millones de dólares. Foto: Xbox

Creada por Cliff Bleszinski, desarrollada por Epic Games de 2006 a 2013 y por The Coalition en el presente, Gears of War es una de las franquicias propiedad de Xbox más importantes en la historia de la multinacional estadounidense. Desde sus inicios ha sido distribuido por Xbox Game Studios y hasta hoy sigue siendo un videojuego exclusivo de las plataformas de esta empresa y de Windows.

Se trata de un juego de disparos en tercera persona (TPS por sus siglas en inglés) que fue estrenado el 7 de noviembre de 2006. El título más reciente data del 28 de abril de 2020. Durante esos 18 años, la saga ha vendido 41 millones de copias, siendo Gears of Wars 2 el más vendido de la serie con 6,5 millones.

La historia de Gears of War tiene sus antecedentes en una guerra entre dos potencias humanas. Una es la Coalición de Gobiernos Ordenados (CGO) y la otra es la Unión de Repúblicas Independientes (URI), que luchan por el control de Imulsión, la única fuente de energía existente en un planeta ficticio llamado Sera.

El enfrentamiento perdura por 79 años y los vencedores, CGO, se hacen con el control del lugar y sus recursos. Sin embargo, al cabo de apenas tres semanas después de la victoria, en el planeta aterrizan unas criaturas extraterrestres llamadas Locust. Estos seres exterminan a la población civil y los soldados (Gears, como se les llama en el título), comandados por Marcus Fenix emprenden la defensa de su territorio. Aquí comienzan los eventos en los que intervienen los jugadores de la franquicia.

Saga completa de Gears of War

Gears of War (2006) exclusivo para Xbox 360 y Windows Gears of War 2 (2008) exclusivo para Xbox 360 Gears of War 3 (2011) exclusivo para Xbox 360 Gears of War: Judgment (2013) exclusivo para Xbox 360 Gears of War: Ultimate Edition (2015) exclusivo para Xbox One y Windows Gears of War 4 (2016) exclusivo para Xbox One y Windows Gears Pop (2019) para Android y iOS Gears of War 5 (2019) exclusivo para Xbox One, Windows y Xbox Series X|S Gears Tactics (2020) exclusivo para Xbox One, Windows y Xbox Series X|S

Marcus Fenix, el protagonista de la entrega, es uno de los personajes más reconocibles en el mundo de los videojuegos, especialmente por los jugadores de Xbox. El título coincidió con la mejor época de la compañía y con la de su consola más exitosa, la Xbox 360. Este sistema vendió 86 millones de unidades alrededor del mundo y es la novena más vendida de la historia.

La secuela del primer juego se ubica seis meses después de los eventos del primer videojuego. El tercero introduce a Adam Fenix como el compañero más recurrente de Marcus, y el cuarto título fue el primero estrenado para la Xbox One. En total, son cinco títulos de la trama principal y cuatro que hacen parte de historias paralelas.

Por ejemplo, Gears of War: Judgment sirve como precuela de los tres primeros juegos y presenta como protagonistas a Damond Baird y Augustus Cole. Por su parte, Gears of Wars: Ultimate Edition fue el primero a cargo del estudio The Coalition. Gears Pop se sale de la estética sombría que domina toda la serie y tiene como personajes a los populares funkos, unos avatares muy conocidos entre la comunidad del gaming. Finalmente, Gears Tactics es el último de la franquicia, estrenado hace cuatro años.

Gears of Wars es la segunda franquicia más importante, exitosa y popular de Xbox, solo por detrás de Halo que ha producido al menos 16 videojuegos de la saga principal a lo largo de 22 años, y ha vendido 81 millones de copias. Otros productos relevantes y exclusivos de la compañía estadounidense son Forza Motorsport y Forza Horizon.

En 2012, Epic Games planteó Gears of War Exile para que fuera una entrega exclusiva del accesorio de sensor de movimiento, Kinect Xbox 360, pero fue cancelado por parte de Microsoft Gaming. El último juego ofrece editor de mapas y un robusto modo de juego en línea. Sin embargo, ya ha pasado casi un lustro desde este título y desde 2021 se sondea la idea de Gears of Wars 6, el siguiente videojuego de la historia primaria.

Ni siquiera se ha anunciado que The Coalition esté desarrollando un nuevo juego para la franquicia, pero según un insider (informante) de Xbox, el dichoso anuncio podría efectuarse entre junio y agosto de 2024 y por qué no poder ver las primeras imágenes a final de año.

No obstante, hay sospechas de que esta será la primera franquicia grande en estar disponible para los usuarios de las consolas rivales, PlayStation. Toda esta información se produce a raíz del anuncio de Phill Spencer, CEO de Xbox, de rentabilizar los mejores juegos de Xbox por fuera de sus plataformas.

Hay que tener en cuenta que la última generación de sistemas de la empresa estadounidense, Xbox Series X|S, no se ha vendido de acuerdo a las expectativas planteadas y parece que la compañía de la X verde quiere multiplicar los más de US $1.000 millones que hasta hoy ha producido Gears of Wars.

Para dar una perspectiva, desde 2016 Xbox dejó de publicar oficialmente el número de consolas vendidas. Actualmente, mientras Sony vendió 55 millones de PlayStation 5 hasta marzo de 2024, Microsoft no pudo ni comercializar la mitad, 24 millones para ser más exacto.

Por esto muchos portales de videojuegos plantean que la decisión de llevar sus más emblemáticas sagas a otras plataformas, principalmente PlayStation, es una decisión difícil, pero financieramente responsable si quieren cumplir lo dicho por Sarah Bond, presidenta de Xbox. La ejecutiva dejó claro en un pódcast emitido en febrero de este año que la décima generación de consolas será “el mayor salto técnico en la historia de la compañía”, lo que no se sabe es si este será el último en la historia de Xbox.