La historia de Atari, la compañía fundadora de la industria de los videojuegos

La nostalgia es tal vez el sentimiento mejor rentabilizado por los videojuegos. Aunque parezca poco, esta industria tiene más de 70 años de desarrollo y muchas empresas, consolas y juegos han visto la luz durante ese tiempo. Hay quienes se han quedado con la Nintendo de los 80′s, otros con Sony y su incursión en 1994 y algunos con las consolas Xbox de Microsoft en pleno siglo XXI.

Sin embargo, no hay que perder de vista quién escribió la primera página de esta historia, Atari. Esta empresa lanzó en 2021 la Atari VCS, un remake de su icónica Atari 2600, pero su alta carga de nostalgia no pudo evitar el fracaso de este modelo moderno que tan solo dos años después fue descontinuada. The Atari 400 Mini, una versión remasterización de una de sus primeras computadoras/consolas, fue el segundo intento.

Esta máquina es idéntica a la estrenada en el ya lejano 1979, pero con los cambios necesarios para su adaptación a 2024 de puerto USB y HDMI. Sin embargo, desde los botones en la consola, como el popular joystick CX40 son completamente iguales al modelo original. Esta es considerada la plataforma que le dio la bienvenida a las consolas de ocho bits, lo que ocurrió después de eso es una historia que todos conocen.

Durante las últimas décadas se ha popularizado la salida al mercado de sistemas emuladores de las viejas plataformas de antaño: un ejemplo rápido es el Game Stick. Pero lo cierto es que existen cientos de fabricantes en todo el mundo que aprovechan la nostalgia de los jugadores, algunos de ellos contemporáneos a Atari, la marca que le dio vida a esta pujante industria del presente y el futuro.

Pocos hoy saben que un día cualquiera de 1983 los videojuegos estaban con pie y medio en el cementerio. Todos los expertos de la época le auguraban a la industria una muerte tan prematura como su nacimiento en 1952. La crisis de ese año fue provocada por una ola masiva de juegos y consolas de baja calidad que fueron el caldo de cultivo perfecto para que la mayoría se cambiara a los PC (personal computer) que tuvieron su auge durante la misma época.

Sin embargo, el mercado se salvó del inframundo de la mano de la Nintendo Entretainment System (NES), y se convirtió en lo que hoy todos conocen y los historiadores bautizaron como la era moderna de los videojuegos. En medio de ese mar de incertidumbres por este negocio a principios de 1980, Atari fue de las grandes empresas más afectadas, provocado porque la crisis tocó profundamente el mercado estadounidense e ínfimamente el europeo y japonés.

Sin embargo, y antes de todo ese declive, Atari supo ser la reina de las consolas y la fundadora de esta industria que hoy factura US$400.000 millones. Fue fundada en 1972 por Nolan Bushell y Ted Dabney en Estados Unidos y se encargó de explicarle y mostrarle al mundo de que se trataban los arcades, videojuegos y consolas Una pionera en todos los sistemas que hoy hacen posible el gaming y los gamers.

Atari y la historia de los videojuegos

Inicialmente, Buschell y Dabney nombrarían a la empresa como Syzygy; sin embargo, y para sorpresa de todos, el apelativo ya estaba registrado, así que al final se quedaron con Atari que en japonés significa fichas de un juego en peligro de ser tomadas por el rival. La denominación resultó fácil de pronunciar, memorizar y escribir tanto para estadounidenses como para nipones.

1972 fue tal vez uno de los años más influyentes para los videojuegos. Nació Magnavox Odyssey, la primera consola del mundo y el primer juego, Pong. Estos dos productos marcaron el inicio de la industria, pero Atari marcó el primer hit del mercado. Tres años después, la empresa estadounidense estrenó su primera videoconsola, que era la versión casera de su exitoso arcade de Pong.

En 1977, el mundo conoció a la que sería a la postre la plataforma más exitosa de la historia de Atari. Democratizó los cartuchos intercambiables y comercializó 30 millones de unidades en todo el mundo, superando a consolas de nuevo milenio como la Xbox (24 millones) y la Nintendo GameCube (21 millones). Atari 2600 llevó los exitosos arcades a las consolas caseras y las ventas fueron interminables.

No obstante, parece que la 2600 fue una estrella fugaz en el firmamento de Atari. Dentro de la compañía, la división de sistemas domésticos y arcade trabajaban por separado y rara vez se consultaban para hacer mejores a sus productos.

Para la Navidad de 1982, Atari preparaba la consola 5200 y la salida al mercado de E.T, un juego basado en el taquillazo de Steven Spielberg del mismo nombre. En el caso de la plataforma, se vendió mucho menos que su antecesora porque no era compatible con la 2600. Y para el videojuego del extraterrestre más famoso de la historia, este no le pudo hacer justicia a la popularidad de la película.

Atari desembolsó US$25 millones solo en los derechos de imagen de los 125 que gastó para hacer el título, y resultó que la entrega de cartucho se vendió muy mal, un millón de los 12 presupuestados, por sus poco pulidos detalles gráficos y jugabilidad limitada a unas cuantas acciones. Esto desencadenó la llamada crisis de los videojuegos de 1983 que marcó un antes y un después en la historia de Atari.

Larga vida a la reina de los videojuegos, Atari

A la Atari 5200 le siguieron tres plataformas más, incluyendo la primera portátil, pero los usuarios de los videojuegos habían perdido tanto la confianza en la industria, que hasta los arcades, punto fuerte de la empresa, generaban perdidas millonarias. La aparición del concepto PC hizo tambalear al mercado y el pronóstico era que los videojuegos no existirían para la primera mitad de 1990.

Hoy se sabe que fue un error, pero para la época ni la gran Atari se salvó de la contingencia. Sin embargo, el que surgió de la difícil situación económica y se quedó con la cima, y sigue ahí hasta el día de hoy, fue Nintendo. Su famosa consola NES revivió el negocio en 1985, especialmente en Europa y Japón. Mientras tanto la herida de la crisis era muy profunda en Estados Unidos, país natal de Atari.

En 1987, la NES ya era toda una celebridad en el mundo y dos años más tarde Atari se adentró en las consolas portátiles a color con la Atari Lynx. Sin embargo, durante esa temporada navideña la preferida fue la Game Boy de Nintendo, que todavía se vendía a blanco y negro. Ese mismo año la empresa norteamericana demandó a la japonesa por monopolio, pero la historia y el juez giraron a favor de la casa de Mario.

Atari en la actualidad

Atari Jaguar en 1993 fue el último intento de la compañía por volver a estar entre las más vendidas, pero la competencia con otras consolas de 64 bits como Sega Saturn, Nintendo 64 y la popular PlayStation fue demasiado. La crisis, que ya cumplía 10 años para ese momento, seguía pasándole factura a los estadounidenses que declinaron sus intenciones de rivalizar y prefirieron reacomodar su modelo de negocio, antes que seguir perdiendo millones de dólares.

Para 1996, Atari fue adquirida por un fabricante de discos duros, quien conservó la icónica marca, pero la relegó a la producción de catálogos de videojuegos. Así fue el ascenso y descenso de Atari que no vivió lo suficiente para ver los mejores años de la industria que fundó. Sin duda, esta empresa hoy parece estar muy lejos de los actuales jugadores de PlayStation o Xbox y mucho más de los de Fortnite o League of Legends, pero su influencia fue determinante para que el mercado sea lo que es.