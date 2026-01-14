“¿Estás muerto?“: la polémica app que envía una alerta si no usas el celular en 48 horas

El servicio detecta la inactividad del usuario y emite una alerta tras dos días. Foto: GettyImages

La aplicación “¿Estás muerto?”, que activa una alarma si el usuario no se conecta durante 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en China, en un contexto en el que cada vez más personas viven solas.

Desarrollada por Moonscape Technologies, la app se presenta como una “herramienta de seguridad diseñada para quienes viven solos (…) para hacer la vida en soledad más reconfortante”. Aunque su nombre ha generado polémica, desde el domingo figura entre las aplicaciones más descargadas de la tienda iOS en la segunda economía mundial.

El nombre chino “sileme” es un juego de palabras con el de una popular aplicación de entrega de comida y puede traducirse como “¿Estás muerto?” o simplemente “¿Muerto?”.

Su ícono, un fantasma, dirige a los usuarios a una página en la que deben ingresar su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

El nombre que generó polémica y viralidad

Según la AFP, en las calles de Pekín algunos usuarios potenciales se mostraban escépticos. Yaya Song, de 27 años, trabaja en el sector tecnológico y vive sola. Aunque considera interesante la aplicación, cree que su precio es elevado.

“Si fuera gratis, la descargaría para probarla; incluso cobrar un yuan (0,14 dólares) sería razonable, pero ocho yuanes (1,15 dólares) me parece un poco caro”, afirmó. En Colombia, la aplicación tiene un costo de 4.500 pesos.

Song añadió que, si ocurriera “lo peor”, las empresas notarían antes la ausencia de un empleado que su familia o amigos, y consideró que el nombre de la aplicación “resulta un poco violento”.

Una opinión similar expresó Huang Zixuan, un estudiante de 20 años. “Si quisiera que mis abuelos descargaran esta aplicación, probablemente no podría decirles el nombre”, comentó.

El cambio de nombre

Ante la controversia, la empresa anunció un cambio de marca. “Tras una amplia consideración, la aplicación ‘Sileme’ adoptará oficialmente el nombre global ‘Demumu’ en su próxima versión”, indicó Moonscape Technologies en un comunicado publicado la noche del martes.

La compañía señaló que la aplicación “experimentó un crecimiento explosivo en el exterior” tras la publicación de un artículo de la BBC y aseguró que, en adelante, Demumu mantendrá su misión de “salvaguardar la seguridad” de las personas que viven solas.

El cambio de nombre sorprendió a algunos usuarios, pese a que la denominación original había polarizado la opinión pública.“¿No crees que la viralidad se debe precisamente al nombre? Sin él, nadie habría instalado esta aplicación”, escribió un usuario en la red social china Weibo.

“¿Estás vivo?”

Según datos oficiales, en 2024 las personas que viven solas representaban cerca de una quinta parte de los hogares en China, frente al 15 % registrado hace una década.

“Supongo que al llegar a la mediana edad, todos empezamos a preocuparnos por lo que pasa después de la muerte”, reflexionó Sasa Wang, una oficinista de 36 años.

Hu Xijin, exeditor del tabloide estatal Global Times, elogió el potencial de la aplicación, especialmente para los adultos mayores, y sugirió cambiar su nombre a “¿Estás vivo?”. “De esa manera dará más tranquilidad psicológica a quienes la usan”, escribió en redes sociales.

La cuenta oficial de la aplicación respondió que “considerará seriamente” esa propuesta. Sin embargo, otros usuarios defendieron el nombre original. “Es bueno enfrentar el tema de la muerte”, decía uno de los comentarios con más ‘me gusta’.

