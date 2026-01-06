Este es CLOiD, el robot doméstico que te hace el desayuno y dobla tu ropa

CLOiD combina robótica, visión por IA y el ecosistema ThinQ para coordinar la vida diaria en el hogar. Foto: LG

En el CES 2026, entre pantallas gigantes, luces y promesas de futuro, LG Electronics llevó una escena inesperadamente doméstica a Las Vegas: un robot que abre el refrigerador, saca la leche, mete un croissant al horno y, cuando la casa queda sola, pone la lavadora y dobla la ropa.

Se trata de LG CLOiD, la materialización más concreta —y curiosa— de la idea del “hogar sin tareas domésticas”. CLOiD no llega como un androide futurista que promete hacerlo todo algún día. Lo que LG mostró en el CES fue algo más terrenal: un sistema pensado para convivir con los electrodomésticos reales que ya existen en la casa.

El robot no cocina por arte de magia, pero sí coordina el horno, el refrigerador y la lavadora. No decide el menú, pero entiende rutinas. No se cansa, no improvisa.

El corazón del sistema está en su capacidad para ver, interpretar y actuar. CLOiD reconoce objetos, entiende instrucciones habladas y las traduce en movimientos físicos concretos.

Si hay que abrir una puerta, lo hace. Si hay que mover una prenda, la toma, la dobla y la apila. Todo con una precisión que, en la demostración, arrancó más sonrisas que aplausos: ver a un robot doblando ropa sigue siendo un pequeño espectáculo.

IA que se mueve, no solo que responde

A diferencia de los asistentes virtuales que viven en una bocina, CLOiD es un cuerpo en movimiento. Tiene cabeza, torso, brazos articulados y una base con ruedas que se desplaza de forma autónoma por la casa. Cada brazo cuenta con siete grados de libertad y manos de cinco dedos, lo que le permite manipular desde una taza hasta una prenda sin convertirlo todo en un caos doméstico.

Su “cabeza” funciona como un centro móvil de inteligencia artificial: cámaras, sensores, micrófonos, pantalla y voz generativa le permiten comunicarse con las personas, leer expresiones y aprender hábitos. No se trata solo de obedecer órdenes, sino de anticipar acciones a partir de lo que ocurre en el hogar.

El hogar conectado como escenario

Nada de esto funcionaría sin el ecosistema que lo rodea. CLOiD se integra con la plataforma ThinQ de LG y con su hub de hogar inteligente, lo que le permite coordinar varios dispositivos a la vez. El robot no reemplaza a los electrodomésticos: los dirige, los sincroniza y les da sentido dentro de una rutina diaria.

En paralelo, LG presentó una nueva generación de actuadores robóticos —las “articulaciones” que permiten el movimiento preciso— diseñados para que estos robots sean más estables, compactos y seguros, incluso cuando comparten espacio con niños o mascotas.

Es un detalle técnico que explica por qué el robot no parece torpe ni frágil, sino sorprendentemente equilibrado.

Más allá del robot

El stand de LG dejó claro que esta visión no se limita a la robótica. En el mismo CES, la compañía presentó UltraGear evo, una nueva línea de monitores premium para videojuegos con resolución 5K y escalado por inteligencia artificial integrado, pensado para llevar la alta definición más allá de los límites tradicionales del hardware.

También amplió su propuesta de audio con nuevos parlantes xboom desarrollados junto a will.i.am, exintegrante de Black Eyed Peas, enfocados en personalización sonora, interacción por IA y uso tanto en fiestas como al aire libre.

Y, en el extremo más sofisticado, renovó su línea LG SIGNATURE, donde refrigeradores y hornos incorporan IA conversacional y cámaras internas para sugerir recetas, ajustar la cocción y adaptarse a los hábitos del usuario.

¿Futuro o rutina?

Tal vez lo más llamativo de CLOiD no es lo que hace, sino cómo lo hace parecer normal. Que un robot doble ropa o prepare el desayuno ya no se presenta como ciencia ficción, sino como una extensión lógica del hogar conectado. LG no habla de un futuro lejano, sino de quitarle tiempo a las tareas repetitivas para devolverlo a las personas.

Y aunque ver a un robot sacar un croissant del horno todavía provoque una risa inevitable, el mensaje es claro: el hogar del futuro no será más complicado, sino —al menos en teoría— mucho más libre de trabajo.

