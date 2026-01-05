GTA VI: Precio, ediciones y todo lo que le espera al mundo con este gigantesco lanzamiento

Grand Theft Auto VI ya se encuentra disponible en la PlayStation Store y Microsoft Store para agregar a la lista de deseos (wishlist). Foto: PS5

Tom Henderson, un periodista de Gaming e insider de la industria, ha revelado nuevos detalles sobre GTA VI. Según el experto, el esperado juego de Rockstar Games no se retrasará una vez más y estará listo en la fecha pactada el año anterior: 19 de noviembre de 2026.

Lo hará a un precio de USD 80 (COP 298.448 al cambio de hoy) por la edición estándar y significará un revolcón digital en toda internet. Es tanta la expectativa por este título de mundo abierto, que la presencia del juego en las tiendas, tanto físicas como virtuales, pondrá a prueba la verdad resistencia de todo el ecosistema.

Así lo confesó Henderson en el pódcast “Insider Gaming”, en el que el periodista analizó junto a su equipo de trabajo lo que podría ocurrir en el mundo con la llegada de Grand Theft Auto VI. Especialmente por su precio fuera de la versión “barata”, pues se espera que ediciones especiales lleguen a costar USD 100 o hasta USD 300 para coleccionistas.

Además, el insider de videojuegos también dijo que, a diferencia de 2013, año en el que se lanzó la última entrega de esta saga, GTA V, la mayoría de las compras y descargas se harán digitalmente, por lo que los servidores de Rockstar Games, PlayStation Network y Microsoft Gaming podrían colapsar por la alta demanda de jugadores.

¿Cuándo sale GTA VI para PC?

Por último, Henderson cree que luego de su estreno inicial, solo para PS5 y Xbox Series X|S, la desarrolladora de videojuegos estadounidense publicará el juego para computador en septiembre u octubre de 2027. Todo esto para asegurar la corrección de errores, mejoras técnicas y pulir detalles gráficos y visuales para asegurar la mejor experiencia para jugadores tan exigentes como los de PC.

Respecto a GTA VI Online, la vertiente en línea del que promete ser el mejor videojuego en la historia de la industria, llegaría en marzo o abril de 2027. Lo anterior para asegurar que los gamers de consola disfruten el tiempo suficiente de la experiencia offline antes de pasar a una nueva y revolucionaria manera de jugar.

De acuerdo con Tom Henderson, este sería un modo de juego mucho más ambicioso que el vigente GTA V Online, con elementos de rol y una longevidad planeada para, al menos 15 años, una apuesta logística y económica sin precedentes en el Gaming.

¿De qué se tratará GTA VI?

Por lo que hemos podido saber a través de los dos tráileres publicados hasta el momento, el título de Rockstar Games seguirá la historia de Jason y Lucia, primera protagonista femenina en la historia de la franquicia. Ambos, siendo pareja, se embarcarán en una serie de misiones que involucran tráfico de estupefacientes y armas en el estado de Leonida y Vice City, inspirados en Florida y Miami respectivamente.

Lucia acaba de salir de prisión, y aunque tiene que cumplir horas de servicio comunitario, eso no le impide planear formas ilegales de ganar dinero junto a su novio. Además, cada uno tiene una historia familiar detrás que irá complicando las cosas entre ellos, el negocio y la diversidad de personajes que irán apareciendo en la trama.

GTA VI promete el mapa más grande en la historia de esta serie, además de un nivel de detalle sin comparación en la industria. Sin duda es una entrega que si al menos cumple lo que ya sabemos de ella, se convertirá en el mejor videojuego de la historia.

