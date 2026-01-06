Este es el Sony Bravia 5 y la barra de sonido Theatre Bar 6 ¿Cómo nos fue probándolos?

El modelo de Sony Bravia 5 que tuvimos a prueba fue de 65 pulgadas. Foto: Sony

¿Qué es lo primero a considerar a la hora de comprar un televisor? ¿Qué es lo más importante? Tal vez estas sean preguntas comunes entre quienes buscan remplazar su TV por gusto o necesidad. Y es aquí donde saltan a la vista dos características.

El precio y el tamaño siempre son los primeros números que pueden ver los clientes cuando se inmiscuyen en la sección de televisores de un almacén de cadena. Al fin y a cabo eso es lo que más le interesa al grueso del mercado. Aquel que, por estas épocas mundialistas, no lo piensa demasiado antes de embarcarse en un nuevo TV.

Además de las múltiples alternativas que existen en este segmento, desde El Espectador hemos tenido la oportunidad de probar dos modelos de Samsung, el OLED S90F y el QLED Q8F que resultaron ser muy eficientes en sus respectivos puntos fuertes. Ahora, es el turno para otro fabricante, Sony, y la tecnología del Bravia 5.

Incluso, este TV vino acompañado de la barra de sonido Sony Theatre Bar 6; un producto que en el último tiempo se ha convertido en el complemento perfecto para el televisor. Sin más preámbulos, esta es nuestra reseña y opinión del Sony Bravia 5.

¿Qué tiene de especial el Bravia 5?

Comenzando por el televisor, este integra un procesador XR y una pantalla MiniLED que le permite tener una mayor claridad en los contrastes en pantalla. A pesar de no estar al nivel de la tecnología OLED, en el uso cotidiano nos fue muy útil este tipo de panel.

Durante el día, pudimos llevar el brillo al máximo, teniendo una experiencia muy buena en contenidos deportivos. De noche, el nivel de brillo puede bajar tanto y es tan eficiente que pudimos disfrutar de una película sin iluminar la habitación entera.

Esto lo logra gracias a que la pantalla identifica donde están los destellos de luz, dependiendo de lo que esté viendo el usuario, y así focalizar el brillo. Una característica no solo elegante, sino también agradecida por los ojos y la salud en general.

Rendimiento del Bravia 5 en videojuegos

Pasando a otro ítem de suma importancia, el TV promete y cumple con una tasa de refresco de 120 Hz A 4K de resolución. Algo que pudimos gozar y notar muy bien en el uso diario, especialmente cuando se trataba de la PlayStation 5 y sus juegos exclusivos.

Eso sí, aquí notamos que no había una muy buena calibración en el HDR de la imagen. Esto es lo que permite que los blancos en pantalla no se conviertan en puntos con demasiada luz y negros que parezcan píxeles muertos. En esto, nos quedó debiendo el Sony Bravia 5.

Algo que sí cumplió a cabalidad, incluso haciendo ajustes personalizados para plataformas de streaming en específico como Netflix y Amazon Prime Video. Aun así, la función VRR se comportó muy bien, siendo un diferencial con la competencia.

Barra de sonido Sony Theatre Bar 6

Ahora sí, pasando al compañero de este electrodoméstico, debemos decir, en honor a la verdad, como todo lo que se escribe en este periódico, nos pareció un sistema demasiado complicado de instalar. Con un punto central, una bocina principal, un bajo y dos bocinas laterales, nos pareció que este producto no está hecho para habitaciones pequeñas.

Adicionalmente, a la hora del té, es decir del uso, no notamos una marcada diferencia con otros accesorios que tienen procesos de instalación mucho menos engorrosos. Eso sí, el emparejamiento con el televisor es cómodamente intuitivo.

Con 1.000 Watts de potencia, esta barra de sonido, que parece más un teatro en casa, está diseñado para salas espaciosas y amantes del cine. Aquellos que disfrutan bajar las cortinas y tirar las palomitas luego de escuchar una explosión justo al lado.

¿Vale la pena comprar el Bravia 5 de Sony?

Con un precio que va desde los COP 7.800.000, hasta los COP 15.000.000, el Sony Bravia 5 es un televisor muy premium. No está al nivel de la gran mayoría de los compradores, además que cumple funciones muy solicitadas entre los cinéfilos.

Eso sí, a pesar de su intuitivo sistema operativo e interfaz y no tan pequeño control remoto, consideramos que puede haber opciones similares por un par de millones menos. Aun así, el Bravia 5 tiene características poco comunes en el mercado y eso también es un valor agregado.

En conclusión, la Sony Theatre Bar 6 (COP 2.000.000 - 3.000.000) resultó ser mucho más de lo que necesitábamos en una habitación estándar, pero ser lo suficientemente buena para montar una fiesta en una sala o sentirse como en uno de los estadios que albergará la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

