Este es el nuevo Infinix HOT 60 PRO+, el celular gamer más delgado del mundo

El evento de presentación del nuevo Infinix HOT 60 PRO+ se llevó a cabo el 21 de agosto de 2025 en Bogotá. Foto: Daniel Montoya Ardila

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Infinix Mobile es una compañía originaria de Hong Kong fabricante de teléfonos inteligentes, fundada en 2013. Actualmente, es uno de los principales vendedores de smartphone en el mundo, al lado de otras marcas como Xiaomi, Realme y Huawei.

Como parte de su fortalecimiento en el mercado colombiano, la empresa ha presentado el nuevo Infinix HOT 60 Pro+. Este celular gamer ultradelgado se perfila como una de las mejores opciones entre los jugadores de dispositivos móviles.

Lo que puede esperar del nuevo smartphone

El Infinix HOT 60 Pro+ presenta la pantalla curva 3D más delgada del mundo. Apenas 5,95 mm de grosor y 155 g de peso. Diseñado para largas sesiones de juego con un rendimiento a tope, este teléfono integra un panel de 6,78 pulgadas, pantalla AMOLED, 1.5 K de resolución y tasa de refresco de 144 Hz.

Además, ofrece un brillo máximo de 4.500 nits, protegido por Corning Gorilla Glass 7i, que reduce rayones y daños por caídas. Su marco de aluminio aeroespacial y panel trasero de fibra de vidrio resultan delicados, pero eficientes como disipadores de calor.

El nuevo HOT 60 Pro+ posee una certificación IP65, lo que lo hace resistente al polvo, al agua y caídas de hasta 1,5 metros de altura. Respecto a su procesador, está equipado por un chip MediaTek Helio G200, CPU de ocho núcleos y GPU Mali-G57.

📦🔥 BOOYAH in the Box



The #HOT60ProPlus，#HOT60Pro and #HOT605G Free Fire Edition comes in exclusive gamer packaging — slim design, big power, all wrapped in Free Fire style. 🎮



Exclusively crafted for gamers, designed to make you BOOYAH NOW! 🔥#Infinix #FreeFire #Gaming pic.twitter.com/PiBV9JEc7w — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) August 25, 2025

Rendimiento gamer por encima del promedio

Todas las características físicas y técnicas anteriores se traducen en la reproducción de videojuegos en hasta 90 fotogramas por segundo (FPS). Una mejora del 75% en rendimiento gráfico respecto a la generación anterior.

Adicionalmente, sus 8 GB de RAM iniciales son expandibles a 16 GB mediante una RAM virtual. Incluso sus 256 GB de almacenamiento interno por defecto resultan un gran primer paso para descargar juegos móviles como Free Fire, Fortnite, entre otros.

Pasando a su batería, esta tiene una capacidad de 5.160 mAh, con una carga rápida de 45 W y tres modos inteligentes que extienden su vida útil. Algo que logra gracias a su panel 3D curvo ultraligero que reduce la fatiga ocular durante sesiones prolongadas.

Por otro lado, su lente principal tiene un zoom óptico 2X y un procesamiento con IA que mejora las fotografías nocturnas. Además, su borrador inteligente para eliminar objetos no deseados en las imágenes lo convierte en un asistente virtual de bolsillo.

Completamente dedicado al juego competitivo

Gracias a su colaboración con Free Fire, un título de disparos, el modo e-Sports Pro de este equipo bloquea las distracciones durante las partidas. Incluso Folax, el asistente inteligente de Infinix, es capaz de responder consultas por texto, imagen o video.

Por último, los altavoces del HOT 60 Pro+ están optimizados con JBL y DTS. Su carcaza vendrá en cuatro colores: violeta, rosa, negro y plata. La edición especial en colaboración con Free Fire integra accesos directos personalizables y el Modo e-Sports Pro.

Finalmente, el nuevo Infinix HOT 60 Pro+ estará disponible en Colombia a partir del 22 de agosto con un precio lanzamiento de 899.900 pesos con disponibilidad en Éxito, Falabella, WOM y distribuidores autorizados a nivel nacional.