Spotify lanza su nueva función “transiciones personalizadas”

Spotify cerró el primer trimestre de 2025 con más de cinco millones de nuevos suscriptores Premium. De esta forma, la multinacional sueca ha alcanzado los 268 millones de usuarios de pago, los cuales hacen parte de los 678 millones de usuarios activos mensuales que tiene la plataforma, contando quienes usan la versión gratuita de la app.

“Esta es la mayor incorporación neta de suscriptores en un primer trimestre desde el año 2020, así como un ingreso operativo récord”, dijo Spotify en un comunicado de prensa de abril de este año. Con esto, la compañía tecnológica ha cerrado su crecimiento interanual en un 12%, lo que representa un nuevo récord para la multinacional sueca fundada en 2006.

Siguiendo esta línea, con respecto a los usuarios activos mensuales, respecto al mismo periodo de 2024, el aumento es equivalente a un 10% más. Según la empresa, desde la expansión del Programa de Socios, hasta el lanzamiento de nuevas funciones como “Conciertos Cerca de Ti”, la plataforma ha acelerado el valor de la aplicación. Ahora, la empresa fundada por Daniel Ek le da la bienvenida a una nueva función “transiciones personalizadas”.

Los usuarios de Spotify han creado casi 9.000 millones de playlists, una cifra cercana al número de habitantes en la Tierra. Por eso ahora los oyentes Premium pueden usar la función de “transiciones personalizadas” en sus playlist, sean personales, privadas o colaborativas.

La nueva herramienta, aun en fase de prueba (beta) y disponible solo para usuarios Premium, permiten un cambio suave y armonioso entre canciones. Además, son características que se pueden personalizar, ajustando el volumen, la ecualización (EQ) y los efectos de sonido.

Cabe recordar que la plataforma de streaming ofrece cuatro planes diferentes. Individual, para una cuenta por $18.500. Duo, para dos usuarios por $24.500. Familiar, hasta para seis personas al mismo tiempo por $30.500 y Estudiantil por $10.100 al mes.

¿Cómo activar la función “transiciones personalizadas”?

● Abra una playlist o cree una nueva

● Haga clic en el botón “Mix”

● Elija “automático” para una mezcla rápida o personalice sus transiciones desde cero

● De “play” para probar su selección

● Guarde su transición y compártala con otros usuarios de Spotify

● Active o desactive esta función en cualquier momento

Consejos para usar la función “transiciones personalizadas”

● Para lograr transiciones más naturales, escoja melodías con BPM’s (pulsaciones por minuto) similares para combinar adecuadamente tempos y tonos. Spotify muestra esta información al tocar el botón “Mix”.

● La electrónica, el house y el techno son géneros que funcionan muy bien juntos en una misma playlist; empiece por ese tipo de flujos musicales para obtener mejores transiciones.

● Las playlist están hechas para evocar un estado de ánimo o llevar el ritmo musical y cardiaco de un punto A a un punto B. Por eso, es importante definir si quiere un mix que lo lleve de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en términos del dinamismo de las canciones.

● Al igual que cualquier otra función, no está diseñada para usarla todo el tiempo. La recomendación es usarla en momentos predeterminados como salir a correr, ir al gimnasio, estudiar o trabajar. La nueva función “transiciones personalizadas” mantiene el ritmo, la concentración y le entrega un “mood” a cada playlist y momento en el día.