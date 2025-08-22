¿Cómo activar el modo antirrobo en Android para proteger sus datos?

Desde la versión Android 10, el sistema operativo incluye herramientas integradas a través de los Servicios de Google Play. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El robo de celulares sigue representando una amenaza latente en el día a día. Para la víctima, no solo significa la pérdida del equipo, sino también la posibilidad de que sus fotos, contraseñas, conversaciones y datos bancarios queden en manos de desconocidos. Ante este panorama, Google ha reforzado la seguridad de Android con nuevas funciones que buscan proteger la información personal sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Desde la versión Android 10, el sistema operativo incluye herramientas integradas a través de los Servicios de Google Play. Este cambio supone una ventaja importante: los mecanismos de seguridad ya no dependen de programas adicionales, sino que se activan directamente desde el propio sistema, lo que garantiza una mayor eficacia y rapidez al momento de reaccionar frente a un robo.

La función conocida como Protección antirrobo reúne métodos de defensa que entran en acción en situaciones de riesgo. Está diseñada para que el usuario conserve el control de su información incluso si el teléfono ha sido arrebatado de las manos.

Antes de estas novedades, Android ya ofrecía la opción Encontrar mi dispositivo, que permite ubicar el teléfono gracias a la señal de Wi-Fi, Bluetooth o GPS. Con esta herramienta, el propietario puede iniciar sesión desde otro celular o desde un computador en la página oficial de Google y conocer en pocos segundos la ubicación del dispositivo perdido o robado.

Lo que cambia ahora es que Google ha agregado funciones adicionales dentro del apartado de protección, que elevan el nivel de seguridad. La idea es que, aunque un ladrón logre llevarse el teléfono, se encuentre con más barreras para acceder al contenido. En otras palabras, no se trata solo de recuperar el equipo, sino también de evitar que la información personal quede expuesta o sea utilizada de forma indebida.

Le podría interesar: Sony ULT Power Sound aterriza en Colombia: ¿qué ofrece esta nueva serie?

El papel de los sensores en la protección antirrobo

Los sensores de movimiento y posicionamiento incorporados en los teléfonos Android cumplen un rol fundamental dentro de estas medidas de seguridad. Los componentes trabajan de manera constante para registrar cómo se mueve el dispositivo y, gracias a esto, pueden identificar comportamientos que no corresponden a un uso normal.

Cuando el sistema detecta un movimiento brusco o repentino que coincide con la acción de un robo, el teléfono activa de inmediato un protocolo de prevención que bloquea el acceso al equipo. De esta forma, incluso si el dispositivo cambia de manos, la información del usuario queda protegida en cuestión de segundos.

Además de esta respuesta rápida, los sensores se complementan con las conexiones inalámbricas del teléfono (como la red móvil, Wi-Fi o Bluetooth) para determinar la ubicación exacta y advertir cambios inesperados, como la desconexión repentina del equipo.

Por otro lado, el sistema también ofrece la posibilidad de bloquear la pantalla del teléfono de manera remota mediante la plataforma web de Google. Para utilizar esta función es necesario iniciar sesión con la cuenta vinculada al dispositivo, ingresar el número de teléfono y proceder con el bloqueo en caso de robo. Esta opción tiene un límite de uso diario, por lo que solo puede aplicarse en un número reducido de ocasiones.

¿Cómo activar la función de protección antirrobo en Android?

Para habilitar la función de Protección antirrobo, basta con realizar la siguiente ruta dentro del sistema:

Ingresar a Ajustes .

Desplazarse hasta la opción Google .

Pulsar en Todos los servicios .

Buscar el apartado Protección antirrobo .

Habilitar las opciones: Bloqueo antirrobo y Bloqueo de dispositivos sin conexión.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.