Estos fueron los 50 colombianos más influyentes en redes sociales en 2025

La influencia digital en Colombia ya no se mide en millones de seguidores, sino en la capacidad de provocar acción, conversación y confianza. En un entorno cada vez más saturado de contenido y voces, quienes realmente conectan con su audiencia se han convertido en los nuevos referentes del poder cultural, económico y social del país.

Esta transformación es el núcleo del “Índice de Influencia Digital B-Fun 2025″, un estudio realizado por Babel Group y su división especializada BFUN, que analizó millones de interacciones en redes sociales para identificar quiénes fueron los 50 colombianos con mayor capacidad de influencia real en el entorno digital en 2025.

El nuevo paradigma de la influencia

El estudio parte de una premisa clara: el alcance ya no equivale a poder. La credibilidad, el engagement y el impacto emocional son hoy los activos más valiosos para los creadores digitales. El análisis se construyó a partir del B-Fun Score, una métrica compuesta que considera:

Engagement real (ER): interacciones como likes, comentarios y compartidos.

Impacto: acciones de alto valor como guardados y recomendaciones.

Calidad de la audiencia: nivel de cuentas reales versus sospechosas.

Comportamiento multiplataforma: presencia e influencia sostenida en Instagram, TikTok, YouTube y X.

El índice revela que no existe una sola red dominante: TikTok e Instagram se destacan como las plataformas de mayor impacto, pero el verdadero poder está en la capacidad de adaptarse a distintos formatos y públicos.

Además, el estudio desmitifica el perfil único del influencer. En el Top 50 hay desde cantantes como Karol G y Shakira hasta creadores de contenido como Borrego, que produce contenido educativo sobre agricultura con humor.

El índice también traza un mapa geográfico de la influencia. Medellín y Bogotá concentran 33 de los 50 perfiles del ranking, reflejando un ecosistema creativo, digitalizado y profesionalizado que impulsa la conversación digital del país.

La capital antioqueña destaca además por su ecosistema de nómadas digitales, agencias, creadores y equipos de producción.

Top 50 del Índice de Influencia Digital B-Fun 2025

Colombia, una potencia digital

Si el Índice B-Fun revela quién influye hoy en Colombia, el estudio de Hotmart “Economía de creadores en América Latina hispanohablante” explica por qué el país se ha convertido en un líder estructural en la economía de creadores.

El informe señala que Colombia es actualmente el principal país de origen de productores de contenido digital en América Latina hispánica, por encima de México, Argentina y Perú. Esta posición se ha consolidado gracias a una combinación de varios factores:

Cultura emprendedora: ciudades como Medellín se han convertido en polos creativos donde nómadas digitales, diseñadores, agencias y creadores conviven y producen.

Conexión con Brasil: El crecimiento de la economía de creadores en Colombia se aceleró cuando productores locales comenzaron a vincularse con el mercado brasileño, generando un flujo transfronterizo de conocimiento que potenció la profesionalización y la escala regional del ecosistema digital.

Madurez del ecosistema: los primeros creadores ahora enseñan a otros, generando un “efecto compuesto” de aprendizaje.

Internacionalización del contenido: más del 50% de las transacciones de productos digitales ya ocurre entre países, con Colombia como uno de los principales exportadores de conocimiento digital en la región.

Una economía de creadores más diversa

Lejos de tratarse de un fenómeno amateur o pasajero, la “Creator Economy” colombiana muestra señales claras de maduración. El estudio de Hotmart revela que:

88% de los creadores más avanzados producen cursos online, por su mayor retorno y escalabilidad.

34% ya tiene tres o más productos activos , lo que indica diversificación y visión empresarial.

47% de los productores en Hotmart son mujeres, frente al 27% del promedio en emprendimiento tradicional.

Este cambio va más allá de formatos. Implica una transformación en la manera de hacer negocios. “La clave para monetizar no es el tamaño de la audiencia, sino la coherencia con lo que ofreces”, mencionó Felipe Ángel, Director de Ventas de Hotmart para Latinoamérica, para El Espectador.

“Hoy es más fácil que nunca empezar. Pero el error más común es querer vender sin entender qué necesita la audiencia. Primero hay que conectar, luego escuchar y recién después construir el producto”, agregó Ángel.

El ecosistema actual favorece modelos de negocio sostenibles, con creadores que entienden que vender un producto es solo el inicio: fidelizar, acompañar y construir comunidad a largo plazo es lo que garantiza el crecimiento real.

Influencia y economía digital

Ambos estudios convergen en un mismo hallazgo: Colombia no solo lidera la conversación digital, también exporta conocimiento y marca tendencia en la profesionalización de los negocios digitales.

Como conclusión, mientras el Índice B-Fun visibiliza a los 50 perfiles que definen la agenda cultural desde las redes, el informe de Hotmart muestra cómo ese talento se convierte en productos, servicios, cursos y comunidades con impacto regional.

Este doble liderazgo posiciona a Colombia no solo como una potencia creativa, sino como un país que transforma la influencia en economía digital.

