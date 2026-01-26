Highguard: ¿De qué se trata el nuevo juego que está rompiendo el mundo del Gaming?

Highguard es un juego de disparos disponible de manera gratuita en Steam. Foto: PC Gamer

Highguard está rompiendo la industria de los videojuegos. Este título gratuito de disparos está siendo una verdadera sensación entre miles de jugadores de PC. Más de 70.000 gamers simultáneos en Steam hablan de un fenómeno que tomó a todos por sorpresa, pues no se sabía nada de esta entrega desde The Game Awards 2025.

Su exitoso estreno hoy lunes 26 de enero de 2026 tiene saturados los servidores de la página de Gaming desde el primer momento y se espera que se mantenga así hasta el final del día. Es tanta la euforia por este juego, que repetimos es gratuito, que quienes están intentando acceder a él en este momento se quedan en el menú.

Los más afortunados reciben una alerta de una cola virtual que irá avanzando en la medida que los jugadores ya conectados abandonen sus partidas, un hecho poco probable a juzgar por la masiva recepción del videojuego. Estas son las cifras de Highguard en Steam y cómo tiene colapsados los servidores de Gaming hoy.

Usuarios de Highguard

Al momento de escribir esta nota, son casi 78.000 gamers conectados en simultáneo jugando este título. Un número que no podrá aumentar hasta que los exdesarrolladores de Apex Legends, diseñadores de la entrega, habiliten más servidores.

Una tarea que no es fácil, pero que de acuerdo con las cifras de jugadores, amerita en pro de aumentar la base posible, al menos durante la primera semana. Además, parte de su éxito se lo debe a las manos que están detrás de él y su programación.

Estos extrabajadores de Apex Legends, uno de los shooters free-to-play más populares de los últimos años, entienden y tienen lo que se necesita para que una propuesta de este tipo triunfe entre el público. Aun con el género tan saturado de proyectos de este estilo.

¿De qué se trata Highguard?

Este videojuego propone una lucha de varios equipos, cada uno de tres integrantes, en la que cada uno defiende una fortaleza propia y ataca la ajena. Todo esto es posible gracias al uso de armas de fuego, estrategias y mecánicas de incursión.

“Forma un equipo, protege tu base y avanza por las vastas tierras para conseguir botín, recoger suministros y mejorar tu arsenal para plantar cara a los Centinelas rivales que deseen hacerse con tu territorio“, publicó Wildlight Entertainment, estudio del juego.

Para quienes no estén familiarizados con los términos anteriormente descritos, pueden esperar en Highguard una experiencia parecida a la de un juego MOBA. Títulos famosos como League of Legends o Dota 2 son los ejemplos más claros.

