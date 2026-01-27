Un nuevo portátil para jugar y una nueva torre gamer se toman el mercado colombiano

Esta es la nueva laptop OMEN 16 League of Legends Edición Limitada de HP. Foto: Daniel Montoya Ardila

En Colombia, el Gaming dejó de ser una actividad de nicho. Jugadores competitivos, creadores de contenido, streamers y comunidades enteras componen un ecosistema enorme que cada vez se hace notar más. De acuerdo con el DANE, más del 60% de la población interactúa con videojuegos, sea reproduciendo o creando el contenido.

En este contexto, HP, una de las compañías con más tradición en el mundo de la tecnología, ha decidido entrar en el segmento del Gaming de la mano de Riot Games. El reconocido estudio de juegos le ha dado estilo a dos productos de edición limitada diseñados para responder a las exigencias actuales de jugadores y creadores.

Esta es la nueva computadora portátil (laptop) OMEN 16 League of Legends Edición Limitada y la torre gamer OMEN 35L Valorant Limited Edition; ambas disponibles desde el pasado jueves 22 de agosto de 2026 a través de Alkosto y Ktronix.

OMEN 16 League of Legends Edición Limitada

Esta laptop (portátil), personalizada con la estética de League of Legends (LoL), el famoso videojuego de Riot Games, tiene sus teclas QWER y DF, de color dorado y una tipografía exclusiva del juego que conecta a los fanáticos del título con su universo.

Sin ganas de ponernos demasiado técnicos, este PC gamer integra un procesador Intel Core i7-14650HX, tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 y 32 GB DDR5-5600, que prometen un rendimiento fluido y rápido para partidas intensas.

Tiene una pantalla QHD, como su nombre lo indica, de 16 pulgadas y 240 Hz de tasa de refresco. Además, optimiza la cantidad de FPS (fotogramas por segundo) con un enfoque de un clic, ajustando configuración de sistema, hardware y juego por título.

OMEN 35L Valorant Limited Edition

Pasando a la torre gamer, esta fue creada en colaboración con Riot Games y desarrollada pensando en la comunidad de Valorant, el otro éxito de esta editora de juegos. Según HP, “el lenguaje visual y los componentes internos buscan reflejar el juego y a quienes lo juegan”.

Entre sus principales características se destaca su chasis azul marino y rojo, inspirado en la identidad visual de Valorant, e incluso un llavero magnético, el cual también se puede retirar y agregar a un museo como elemento coleccionable.

Pasando a aspectos técnicos, posee un procesador Intel Core i7-14700F y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080. Lo anterior orientado a lograr altas tasas de frames (fotogramas), baja latencia, incluso en un uso intensivo de juego y en vivo.

Industria del Gaming en Colombia

“El crecimiento del Gaming en el país requiere tecnología pensada para la comunidad. Nos alegra ver la relevancia que está ganando este mercado. Esto abre la puerta para traer algunos de nuestros dispositivos más innovadores a nivel global”, aseguró Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia.

En charla con El Espectador durante el evento de presentación, Camilo Lagos, líder de entrenamiento de HP Colombia, reseñó que tanto el portátil como la torre gamer, al ser de edición limitada, tienen disponibilidad sujeta a inventario. “Estamos buscando tener más de 100 unidades a la venta en Alkosto y Ktronix”, dijo.

Finalmente, este lanzamiento refuerza la idea que desde este periódico llevamos pregonando desde que nació la sección de videojuegos. El Gaming cada vez toma mayor relevancia en Colombia y más temprano que tarde será tema de agenda nacional. HP y otras marcas refuerzan esa idea con su inversión en esta industria.

