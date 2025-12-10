Estos son los modos y temperaturas del aire acondicionado que más ahorran energía

La eficiencia no depende solo del equipo, sino de cómo lo usamos: cada grado marca la diferencia. Foto: WILLIAM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la llegada de fin de año y las vacaciones, el aire acondicionado se convierte en uno de los aparatos más usados del hogar.

Sin embargo, también puede ser el que más influye en la factura eléctrica. La buena noticia es que la eficiencia no depende solo del modelo del equipo, sino también de cómo lo usamos: la temperatura, el modo y el mantenimiento pueden marcar una gran diferencia.

La temperatura ideal: entre 24 °C y 26 °C

Según la empresa japonesa Daikin, referente global en productos de aire acondicionado y eficiencia energética, mantener el aire acondicionado entre 24 °C y 26 °C es el punto perfecto entre comodidad y ahorro.

“No es necesario convertir la sala en un refrigerador para sentirse fresco”, señala la compañía en su guía sobre eficiencia energética. Además:

Cada grado que se reduce por debajo de los 24 °C puede aumentar el consumo eléctrico hasta 8 % .

Este rango permite que el compresor trabaje con menor exigencia, prolongando la vida útil del equipo.

En climas cálidos, mantener una temperatura estable ayuda a evitar picos de energía y mejora el rendimiento del aparato.

La marca india Voltas, especializada en climatización, coincide con Daikin y agrega que “mantener la temperatura dentro del rango de 24 °C a 26 °C mantiene la habitación fresca. Además, garantiza el máximo ahorro y una refrigeración óptima incluso durante las horas más calurosas”.

Los modos que más ahorran energía

La empresa española Endesa, una de las principales proveedoras de energía en Europa, analizó los principales modos de funcionamiento de los aires acondicionados modernos y concluyó que algunos pueden reducir el consumo hasta un 30 %, como es el caso del Modo Eco, si se usan correctamente.

Los más eficientes son:

Modo Eco: regula la potencia del compresor y mantiene una temperatura estable sin cambios bruscos. Ideal para uso continuo con el mínimo consumo.

Modo Automático (Auto o Fix): ajusta la potencia según la temperatura del ambiente, encendiendo y apagando el compresor solo cuando es necesario.

Modo Sueño: reduce la velocidad del ventilador y ajusta gradualmente la temperatura durante la noche para evitar el enfriamiento excesivo.

Modo Ventilador: no enfría, pero ayuda a circular el aire y mantener la sensación térmica sin activar el compresor.

Modo Swing: distribuye el aire de manera uniforme en toda la habitación, evitando que el equipo trabaje de más para enfriar zonas específicas.

“El modo Eco, el modo Automático y el modo Sueño son las opciones más equilibradas para quienes buscan confort sin desperdiciar energía”, concluye Endesa.

Consejos prácticos para reducir el consumo

Además del modo y la temperatura, el Departamento de Energía de Estados Unidos y fabricantes como Voltas recomiendan adoptar hábitos sencillos que pueden mejorar la eficiencia del aire acondicionado hasta en un 15 % y prolongar su vida útil:

1. Limpie los filtros con frecuencia: Los filtros sucios obligan al sistema a trabajar más y pueden aumentar el consumo hasta un 15 %. Lávelos cada dos semanas y asegúrese de que estén secos antes de volver a colocarlos.

2. Mantenga su hogar sellado y sombreado: Cierre cortinas y persianas durante las horas de mayor sol. Si es posible, selle rendijas y puertas para evitar que el aire frío escape y entre el calor.

3. Use el termostato de manera inteligente: Evite encender y apagar constantemente el equipo. El Departamento de Energía de Estados Unidos advierte que los picos de encendido consumen más electricidad. Los termostatos programables ayudan a mantener una temperatura constante sin esfuerzo.

4. Combine con ventiladores: Usar un ventilador junto al aire acondicionado distribuye mejor el aire y permite subir uno o dos grados la temperatura sin perder confort, como menciona la marca india.

5. Programe un mantenimiento regular: Según Voltas, revisar el equipo al menos una vez al año puede mejorar la eficiencia entre un 10 % y un 15 %. Un mantenimiento completo debe incluir limpieza de serpentines, revisión de gas refrigerante y calibración del termostato.

6. Evite aparatos que generen calor: Durante el día, limite el uso de hornos, planchas o luces incandescentes. Todo lo que emite calor obliga al aire acondicionado a trabajar más.

7. Prefiera equipos con sello de eficiencia energética: Los modelos con certificación Energy Star o etiquetas A++ consumen hasta 40 % menos electricidad que los sistemas antiguos, como menciona Voltas.

Pequeños cambios, grandes ahorros

Usar el aire acondicionado de forma inteligente no significa renunciar a la comodidad. Se trata de ajustar los hábitos para que cada grado cuente.

Mantener el equipo en modo Eco, limpiar los filtros y evitar temperaturas extremas puede marcar la diferencia entre una factura elevada y un consumo equilibrado.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.