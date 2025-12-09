Esta aspiradora con IA es capaz de limpiar cualquier cosa de cualquier rincón de su casa

La nueva Samsung Bespoke AI Jet Ultra integra funciones con inteligencia artificial. Foto: Samsung

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diciembre, Navidad y Año Nuevo no son solo épocas para decorar los hogares. Antes de desempolvar el árbol, los alumbrados y la guirnalda, es necesario hacer una limpieza, exhaustiva o no, antes de montar los adornos más alegres del año.

Para eso, elementos como la escoba, el recogedor y el trapeador pueden ser muy útiles, siempre y cuando se utilicen en los espacios y momentos adecuados. Eso es precisamente lo que propone el avance tecnológico de los electrodomésticos.

Máquinas capaces de desempeñar más de un rol a la vez gracias a las herramientas que los integran, su potencia y su capacidad de uso para cualquier persona. Eso es lo primero que salta a la vista en la aspiradora Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

Este dispositivo electrónico fue presentado, junto a una nevera, una lavadora y un aire acondicionado, por la marca surcoreana para toda Latinoamérica en junio de 2025 durante el Tech Seminar celebrado en Ciudad de México al que asistimos.

Allí, la aspiradora demostró valer lo que cuesta, COP 3.500.000 aproximadamente, pero ¿Resistirá a las pruebas que en este diario le hicimos? Quédese para descubrir el verdadero poder y los limitantes de la nueva Bespoke AI Jet Ultra de Samsung.

Funciones con IA de la aspiradora Bespoke

Una de las características más comentadas durante el evento de presentación de esta aspiradora en la capital mexicana fue su adaptabilidad basada en inteligencia artificial (IA). Esta consiste en ajustar la fuerza de succión al tipo de basura y suelo.

El sistema reconoce automáticamente si se trata de un piso alfombrado, laminado o en baldosa, succionando con más o menos fuerza. Aun así, permite aumentar o disminuir este ítem manualmente para casos como las esquinas de la escalera.

En nuestra experiencia, esta función operó perfectamente en todos los casos, mostrando una verdadera concordancia entre la fuerza con la que trabajaba el aparato y la clase de superficie por la que lo íbamos pasando durante el uso.

Además, su pequeña, pero funcional pantalla cerca del mango mostraba con eficacia el tiempo restante de la batería y la fuerza. Incluso, al vincular la aspiradora a la aplicación de SmartThings, esta reconoce las llamadas, interrumpiendo el ruido.

Peso y batería de la Bespoke AI Jet Ultra

Si hay algo que podamos señalar como negativo de este electrodoméstico es su peso. Cabe recordar que al ser totalmente inalámbrica, este debe cargarse en una estación conectada a un tomacorriente para luego utilizarse por hasta una hora.

Si sumamos el peso de la aspiradora, la batería y el brazo que estemos utilizando para limpiar, nos queda un dispositivo de un peso considerable. Después de unos 15 minutos de uso continuo, la fatiga en el brazo y la mano era alta por causa del peso.

Aun así, pensamos que el esfuerzo físico valió la pena, pues otro de los aspectos positivos de este electrodoméstico es la gran cantidad de herramientas que vienen en su caja. Un aspecto que podría, hasta cierto punto, justificar su precio.

Accesorios de la Samsung Bespoke AI Jet Ultra

Seis cepillos vienen incluidos con esta aspiradora, siendo cada uno mejor que el anterior. Comenzando por uno hecho especialmente para la extracción de cabello de perro y gato. Una herramienta que funcionó muy bien en sillas, sofás y camas.

Adicionalmente, dos accesorios incorporan una luz led, la cual resultó un compañero ideal para los rincones oscuros de la habitación y el espacio debajo de la cama. Otros dos cepillos pequeños y alargados funcionaron muy bien en las hendiduras de las ventanas.

Finalmente, un doble cepillo giratorio, con agua y jabón incorporado, cumplió a cabalidad el rol de un trapeador para secar los baños después de una ducha. Una cualidad que sin duda justifica su precio, pues remplaza eficientemente tanto la escoba y recogedor, como el trapero.

En conclusión, la Bespoke AI Jet Ultra de Samsung tiene un valor en el mercado más que justificado. Mucho más cuando tenemos en cuenta su sistema de recolección de residuos internos, el cual asegura que en ningún momento el usuario se tenga que ensuciar las manos. Una ventaja que más de una persona podrá tener dentro de sus prioridades, eligiendo a esta aspiradora como su capricho de adulto.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.