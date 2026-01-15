EA Sports FC 26 gratis en Xbox: por cuánto tiempo y cómo descargarlo

Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich y Willam Pacho con la del París Saint-Germain en EA Sports FC 26. Foto: PS5

¿Listos para jugar EA FC 26 sin gastar un solo centavo? A partir del jueves 15 de enero de 2026 hasta el domingo 18, todos los jugadores de sistemas Xbox podrán descargar gratuitamente una copia digital de FC 26. Esto se da en el marco de Free Play Days, una iniciativa de la X verde que busca acercar a los gamers a algunos de los mejores videojuegos de la actualidad, como lo es este simulador deportivo.

Para quienes se lo estén preguntando, esta movida de Electronic Arts, estudio desarrollador del juego, y Microsoft Gaming, empresa matriz de Xbox, no se trata de un simple demo, es decir, una que otra característica del título. Es más bien una descarga íntegra de todo el contenido disponible en la versión estándar de la entrega. Incluso, agrega a Toni Kroos como uno de los iconos que regresan al videojuego.

Desde el modo Ultimate Team, si es que tienen la opción del juego en línea, hasta el modo carrera, EA Sports FC 26 ofrece la experiencia más completa del mercado cuando de fútbol se trata. Aunque no es la apuesta más arriesgada de la compañía, ahora propiedad del Fondo de Inversión de Arabia Saudita, sigue siendo el juego preferido por los futboleros con el gameplay y la jugabilidad más realista de la industria.

¿Cómo descargar EA FC 26 gratis para Xbox?

Ingrese a la Microsoft Store desde su consola Xbox Series X|S, Xbox One o PC

Busque “ EA Sports FC 26 ″

Haga clic en la opción que dice “ Gratis ”

Descargue el juego en su plataforma favorita

FC 26 gratis para todos los usuarios de Xbox

Vale la pena aclarar que esta oferta está disponible para todos los jugadores de Xbox, sean clientes de Game Pass o no, en cualquiera de sus planes: Essential, Premium o Ultimate. Eso sí, si usted es suscriptor de esta membresía, podrá acceder a otros títulos gratuitos.

Otra de las buenas noticias es que los gamers podrán guardar su progreso más allá del domingo 18 de enero de 2026, último día para descargar la entrega gratuitamente. Información y datos que podrán recuperar si finalmente se deciden a comprar el juego completo.

Finalmente, como parte de los Free Play Days de Xbox y la colaboración con Electronic Arts, EA Sports FC 26 no será el único videojuego de esta empresa distribuidora de juegos gratis este fin de semana en Xbox. Estos son los otros títulos disponibles para descargar gratis.

Entregas de EA gratis en Xbox del 15 al 18 de enero de 2026

EA Sports Madden NFL 26

EA Sports College Football 26

EA Sports NHL 26

EA Sports F1 25 (solo para miembros de Xbox Game Pass)

EA Sports UFC 5 (solo para miembros de Xbox Game Pass)

EA Sports PGA Tour (solo para miembros de Xbox Game Pass)

