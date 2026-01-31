¿Qué significa VRR en los televisores y para qué sirve?

Jugar frente al televisor con amigos sigue siendo una de las experiencias preferidas por muchos jugadores. Foto: Pexels

En el mundo gamer, la fluidez en pantalla puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. La precisión de un disparo, la respuesta ante una explosión o la continuidad del movimiento dependen, en buena medida, de cómo se sincronizan las imágenes que genera la consola con el televisor.

En ese contexto aparece el VRR (Variable Refresh Rate), o frecuencia de actualización variable, una tecnología diseñada para adaptar la tasa de refresco de la pantalla al ritmo al que el videojuego produce los fotogramas.

Al hacerlo, se reducen problemas habituales como los cortes de imagen, el parpadeo o los tirones que afectan la experiencia de juego, especialmente en escenas rápidas.

El funcionamiento del VRR se basa en una sincronización constante entre la consola y el televisor: la pantalla se ajusta en tiempo real a la velocidad de los fotogramas del juego. El resultado es una imagen más estable y continua, con movimientos precisos y una sensación de mayor inmersión.

Este tipo de tecnología está presente en modelos como el Samsung OLED S95F, orientados a usuarios que priorizan el rendimiento en videojuegos.

¿Cómo se activa el VRR en un televisor?

En los televisores Samsung, el uso del VRR está vinculado al Modo Juego, una función que optimiza automáticamente los parámetros de imagen y reduce el retardo de entrada cuando se detecta una consola conectada. Al activar este modo, el sistema prioriza la fluidez y la respuesta inmediata, minimizando efectos como el desenfoque o la vibración de la imagen.

El proceso es sencillo: al conectar consolas como Xbox Series X, Xbox One S/X o PlayStation, el Modo Juego se activa de forma automática, sin necesidad de configuraciones avanzadas. Esta automatización busca facilitar el acceso a una experiencia de juego más estable, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

Además, el VRR en estos televisores es compatible con tecnologías como AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync, lo que amplía su uso tanto en consolas como en PC. En ese escenario, es posible jugar en resoluciones 4K y con frecuencias de actualización de hasta 165 Hz, una combinación que apunta a imágenes más fluidas y tiempos de respuesta más cortos.

Desde la compañía, destacan el enfoque en este tipo de desarrollos. “En Samsung, continuamos innovando en el desarrollo de televisores; día a día perfeccionamos la experiencia gamer con funciones diseñadas para quienes buscan lo mejor en imagen, velocidad y rendimiento”, señaló Manuel Penagos, director de audio y video de Samsung Colombia.

Más allá de las especificaciones técnicas, la incorporación del VRR responde a una tendencia clara en la industria: ofrecer pantallas capaces de acompañar el ritmo cada vez más exigente de los videojuegos actuales, donde la fluidez ya no es un lujo, sino una condición básica para jugar en igualdad de condiciones.

