Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología

¿Qué significa VRR en los televisores y para qué sirve?

La tecnología VRR permite una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni parpadeos, y lleva el rendimiento gamer a otro nivel.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
31 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
Jugar frente al televisor con amigos sigue siendo una de las experiencias preferidas por muchos jugadores.
Jugar frente al televisor con amigos sigue siendo una de las experiencias preferidas por muchos jugadores.
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el mundo gamer, la fluidez en pantalla puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. La precisión de un disparo, la respuesta ante una explosión o la continuidad del movimiento dependen, en buena medida, de cómo se sincronizan las imágenes que genera la consola con el televisor.

En ese contexto aparece el VRR (Variable Refresh Rate), o frecuencia de actualización variable, una tecnología diseñada para adaptar la tasa de refresco de la pantalla al ritmo al que el videojuego produce los fotogramas.

Vínculos relacionados

Cómo descubrir música nueva en Spotify: DJ, Discover Weekly y otras funciones clave
iOS 26.2.1 ya está disponible: novedades, actualizaciones y qué cambia en el iPhone
Xiaomi presentó en Colombia sus nuevas gafas inteligentes

Al hacerlo, se reducen problemas habituales como los cortes de imagen, el parpadeo o los tirones que afectan la experiencia de juego, especialmente en escenas rápidas.

Video Thumbnail

El funcionamiento del VRR se basa en una sincronización constante entre la consola y el televisor: la pantalla se ajusta en tiempo real a la velocidad de los fotogramas del juego. El resultado es una imagen más estable y continua, con movimientos precisos y una sensación de mayor inmersión.

Este tipo de tecnología está presente en modelos como el Samsung OLED S95F, orientados a usuarios que priorizan el rendimiento en videojuegos.

¿Cómo se activa el VRR en un televisor?

En los televisores Samsung, el uso del VRR está vinculado al Modo Juego, una función que optimiza automáticamente los parámetros de imagen y reduce el retardo de entrada cuando se detecta una consola conectada. Al activar este modo, el sistema prioriza la fluidez y la respuesta inmediata, minimizando efectos como el desenfoque o la vibración de la imagen.

El proceso es sencillo: al conectar consolas como Xbox Series X, Xbox One S/X o PlayStation, el Modo Juego se activa de forma automática, sin necesidad de configuraciones avanzadas. Esta automatización busca facilitar el acceso a una experiencia de juego más estable, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

Además, el VRR en estos televisores es compatible con tecnologías como AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync, lo que amplía su uso tanto en consolas como en PC. En ese escenario, es posible jugar en resoluciones 4K y con frecuencias de actualización de hasta 165 Hz, una combinación que apunta a imágenes más fluidas y tiempos de respuesta más cortos.

Desde la compañía, destacan el enfoque en este tipo de desarrollos. “En Samsung, continuamos innovando en el desarrollo de televisores; día a día perfeccionamos la experiencia gamer con funciones diseñadas para quienes buscan lo mejor en imagen, velocidad y rendimiento”, señaló Manuel Penagos, director de audio y video de Samsung Colombia.

Más allá de las especificaciones técnicas, la incorporación del VRR responde a una tendencia clara en la industria: ofrecer pantallas capaces de acompañar el ritmo cada vez más exigente de los videojuegos actuales, donde la fluidez ya no es un lujo, sino una condición básica para jugar en igualdad de condiciones.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo

Estilo de Vida

vrr

variable refresh rate

gaming tv

samsung oled s95f

televisores para gamers

modo juego samsung

gaming 4k 165 hz

amd freesync

nvidia g sync

experiencia gamer

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.