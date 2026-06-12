Facebook e Instagram caídos hoy: esto se sabe de las fallas de acceso e inicio de sesión

DownDetector mostró un aumento de reportes en varios países, entre ellos Colombia, México, Argentina y España. Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

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No es su internet ni su celular, Instagram y Facebook presentaron fallas este viernes 12 de junio de 2026, según reportes de usuarios registrados por DownDetector, sitio especializado en monitorear en tiempo real interrupciones en servicios conectados a internet.

Las quejas comenzaron a aumentar sobre las 8:30 a. m. en Colombia, principalmente por problemas vinculados al inicio de sesión. Los reportes apuntaron a fallas en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Brasil, Colombia, Argentina y España.

Andy Stone, portavoz de Meta, afirmó en X que la compañía estaba al tanto de que algunas personas tenían problemas para acceder a sus servicios y que trabajaba para solucionarlo.

Alrededor de una hora y media después, añadió que los servicios estaban volviendo, aunque podía tomar algo de tiempo que todo regresara completamente a la normalidad.

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En Instagram, los usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión, cargar el feed, ver historias y acceder a contenido como reels.

En algunos casos, la aplicación mostraba mensajes de error como “algo salió mal”, mientras que otros usuarios encontraban la pantalla vacía o sin publicaciones disponibles. Facebook también presentó fallas similares.

¿Qué se sabe de la caída de Meta?

La interrupción no se concentró en un solo país. DownDetector registró aumentos de reportes en lugares como Colombia, México, Argentina y España. Medios internacionales también señalaron afectaciones en regiones de América, Europa, Asia y Oriente Medio.

Por ejemplo, según datos visibles en Downdetector, en Estados Unidos el pico de reportes para Facebook se registró a las 8:43 a.m., con cerca de 114.000 quejas.

En Instagram, los reportes llegaron a alrededor de 10.000 prácticamente a la misma hora, mientras que Facebook Messenger acumuló unos 16.000 reportes. WhatsApp también registró algunos incidentes, aunque con reportes mínimos en comparación con las otras plataformas.

Sin embargo, la falla no parece haberse comportado de la misma manera en todas las plataformas ni en todos los territorios. En algunos países, los reportes se concentraron más en Instagram; en otros, el foco estuvo en Facebook. También hubo usuarios que reportaron problemas desde conexiones móviles y desde redes wifi.

El portal oficial Meta Status, donde la compañía informa el estado de sus productos empresariales y para desarrolladores, mostraba una actualización del 12 de junio de 2026 a las 9:37 a. m.. Allí, Meta reportaba interrupciones altas, en Facebook Ads Manager y WhatsApp Business Platform.

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¿Qué hacer si Instagram o Facebook no cargan?

Cuando una red social falla, muchos usuarios suelen pensar que el problema está en su conexión, en el celular o incluso en la seguridad de su cuenta. Pero si varias personas reportan el mismo error al mismo tiempo y desde distintos países, lo más probable es que se trate de una interrupción del servicio.

Estas son algunas acciones básicas que puede revisar:

Verifique si otras aplicaciones o páginas web funcionan con normalidad. Pruebe la conexión con wifi y con datos móviles. Cierre y vuelva a abrir la aplicación. Revise si otros usuarios están reportando la misma falla. Evite cerrar sesión si la plataforma presenta errores de acceso, porque podría dificultar volver a entrar mientras continúa la interrupción.

Por ahora, lo confirmado es que usuarios de varios países reportaron fallas en Facebook e Instagram, principalmente relacionadas con el acceso y la carga de contenido. Meta reconoció la afectación y aseguró que sus servicios empezaban a volver, aunque no ha explicado públicamente el origen técnico del problema.

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