Fallo histórico: La justicia estadounidense declara que “Meta no es un monopolio”

Durante la tarde de este martes 18 de noviembre de 2025, un juez federal de Estados Unidos falló a favor de Meta, acusada de prácticas monopolísticas. Una victoria para el conglomerado fundado el 28 de octubre de 2021 por Mark Zuckerberg y que está compuesto por Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.

Desde su primer mandato -2016 a 2020- el gobierno de Donald Trump intentó forzar la venta de Instagram y WhatsApp con el fin de restablecer la libre competencia entre las redes sociales. Sin embargo, con esta decisión jurídica confirmada este martes, Meta puede mantener las cuatro redes bajo su poder.

Durante el juicio, Meta explicó que adquirir compañías que destacaban en nuevas funcionalidades, en lugar de desarrollar productos competidores, era una estrategia comercial válida. Además, señalo que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ignoró otros casos similares como el de TikTok, YouTube e iMessage de Apple.

Un triunfo para Meta y todas las redes sociales

James Boasberg, el juez federal que emitió este fallo, ya había dado luces hace un año de lo difícil que era ganar el caso para FTC. En su momento, afirmó que la agencia “en ocasiones lleva al límite los ya precarios precedentes antimonopolio”.

Este caso es solo la punta del iceberg de una ofensiva más amplia contra las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Como lo dijimos al principio, la FTC también adelanta una demanda contra Amazon.com, Google (Alphabet) y Apple.

“Meta no es un monopolio”

“Meta no tiene monopolio en el mercado”, declaró el juez y señaló que Facebook e Instagram se han transformado en los últimos años. Convirtiéndolos en competencia directa de TikTok y sus populares videos cortos de consumo rápido.

Para justificarlo, el tribunal determinó que los estadounidenses ahora pasan el 17% de su tiempo en Facebook viendo contenido de amigos. Una cifra que es aún más baja en el caso de Instagram (7%). La mayoría del consumo se lo lleva los videos.

Un fallo para la historia

Y mientras unos celebran, este fallo significa un duro golpe para los defensores de la ley antimonopolio en ese país. Ellos han emprendido acciones contra las grandes empresas tecnológicas en los últimos años, con resultados mixtos en los tribunales.

En conclusión, parece que la frase de Zuckerberg en 2008, “Es mejor comprar que competir” sigue siendo válida para la justicia estadounidense. Habrá que esperar como se resuelven otros casos similares, pero sin dudas este es un precedente que dará mucho de que hablar en el futuro.