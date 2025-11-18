Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Gadgets y Apps

Modo Fastboot en el celular: ¿Qué es, para qué sirve y cuándo usarlo?

El modo fastboot puede ser muy útil en ocasiones específicas, pero también puede representar un riesgo digital.

Redacción Tecnología
18 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
El modo fastboot está disponible en dispositivos móviles con sistema operativo Android, pero no en los modelos de todos los fabricantes de muestra de la misma forma.
El modo fastboot está disponible en dispositivos móviles con sistema operativo Android, pero no en los modelos de todos los fabricantes de muestra de la misma forma.
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El modo fastboot es una herramienta de diagnóstico y desarrollo para dispositivos con sistema operativo Android que permite el acceso directo a la memoria flash. Esto es a través de una conexión USB a un computador y es un modo de bajo nivel que se usa para hacer operaciones avanzadas que no están disponibles normalmente.

Poniéndonos un poco técnicos, fastboot es también un protocolo de comunicación con el celular, como el nombre de la herramienta, que se usa para conectar dicho protocolo. Como cualquier otra herramienta, esta se encuentra en la carpeta de platform-tools del SDK de Android Studio, disponible en todos los teléfonos.

Vínculos relacionados

¿Qué es un televisor NanoCell?: Ventajas y desventajas
Scarlet para iPhone: ¿es segura la app y para qué la están usando?
¿Cuáles son las cinco ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo y por qué?

¿Para qué sirve el modo fastboot?

  • Firmware (ROM’s): Al ser un sistema operativo de código abierto, permite instalar o actualizar el software interno del teléfono, incluyendo ROM’s personalizadas.
  • Gestor de arranque (bootloader): Este es un proceso necesario si se quiere personalizar o “rootear” el dispositivo. Brinda la instalación de software no oficial, lo que también puede acarrear vulnerabilidades.
  • Recuperación del dispositivo: Esta función se puede utilizar para recuperar smartphones que no responden o se han quedado bloqueados debido a problemas de software graves. Por ejemplo, cuando la pantalla no pasa del encendido.
  • Restablecimiento de fábrica: Aunque esta funcionalidad también está disponible sin abrir el modo fastboot, con este también se puede llevar a cabo un restablecimiento completo del dispositivo como si estuviera recién sacado de la caja.

¿Cuándo es recomendable usar el modo fastboot?

Para ser honestos, este modo no es popular entre los usuarios, pues su utilidad es tan específica y para opciones tan avanzadas que no es un modo recurrente en el celular, como si lo sería el modo oscuro, el modo ahorro de batería o tantos otros.

¿Cómo entrar al modo fastboot?

  1. Apagar el teléfono completamente.
  2. Volver a encender el celular.
  3. Mientras se enciende, pulsar el botón de encendido y de bajar/subir el volumen al mismo tiempo.
  4. El ícono de Android o de un conejo naranja en el caso de ser un dispositivo Xiaomi indica que el modo fastboot se encuentra activo.

Recomendaciones para usar el modo fastboot

Como ya ha sido evidente, es una herramienta poderosa, dirigida principalmente a usuarios avanzados y desarrolladores. Su uso incorrecto puede dañar permanentemente el dispositivo y no es de un acceso tan intuitivo como otras funcionalidades.

Si accidentalmente el teléfono entró en el modo fastboot, generalmente se puede salir de él presionando el botón de encendido durante varios segundos hasta que el smartphone se reinicie normalmente y muestre el menú tradicional.

En conclusión, aunque puede resultar intrigante aprender a usar el modo fastboot del celular, es una herramienta de cuidado. Conectarlo así a un computador le abre la puerta a vulnerabilidades que pueden dañar su dispositivo o incluso violar su privacidad cibernética.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Tecnología

modo fastboot del celular

modo fastboot

dispositivos con sistema operativo Android

platform-tools

modos de un celular

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.