Luego del escándalo con Roblox, el juego comenzará a verificar la edad de los usuarios

Roblox ha anunciado que, a partir de enero de 2026, requerirá verificar la edad de los usuarios mediante un método de estimación facial para poder acceder a las opciones de comunicación de chat de la plataforma, separando a los usuarios en grupos de edades similares para chatear, a excepción de hermanos u otras conexiones de confianza.

La compañía continúa trabajando en hacer de Roblox un espacio seguro con funciones ideadas para proporcionar experiencias más apropiadas para la edad de todos los usuarios, como ya anunció el pasado mes de septiembre, cuando dio a conocer que exigiría la verificación de edad para acceder a las herramientas de comunicación.

Así, este requisito se lanzará oficialmente a partir de diciembre para mercados concretos, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y se extenderá al resto de regiones donde el chat esté disponible, incluido España y Colombia, a principios de enero de 2026.

En concreto, como ha detallado en un comunicado en su web, las verificaciones de edad se llevarán a cabo utilizando métodos de protección de la privacidad. Es el caso del sistema de Estimación de Edad Facial, presentado en julio, que escaneará un “selfie” de los usuarios para verificar que tienen más de 13 años.

Este proceso es “rápido, seguro” y se podrá completar a través de la aplicación de Roblox utilizando directamente la cámara del dispositivo. No obstante, los datos recogidos se procesarán a través del proveedor de terceros y se eliminarán “inmediatamente después del procesamiento”.

Asimismo, aunque la verificación de edad es “voluntaria”, los usuarios no podrán utilizar ni acceder a las funciones de comunicación como el chat, hasta que hayan completado el proceso de verificación de edad.

Grupos de chats basados en la edad de los participantes

Como resultado de esta verificación, Roblox ha señalado que podrá implementar una experiencia de chat basado en la edad, ayudando a los usuarios a “comprender mejor” con quién se comunican y limitando la interacción entre usuarios menores y adultos desconocidos.

Para ello, tras pasar por el proceso de estimación de edad, el videojuego categorizará a los usuarios en distintos grupos. De 9 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 17 años, de 18 a 20 y mayores de 21. De esta forma, los usuarios solo podrán chatear y comunicarse con otros miembros de su mismo grupo de edad y grupos de edad similares.

No obstante, para aquellos usuarios que se hayan verificado como menores de nueve años, el chat en las experiencias (los juegos y mundos virtuales que se juegan en la plataforma) estarán desactivadas de forma predeterminada para garantizar su seguridad, a no ser que un padre o tutor de su consentimiento de uso mediante las herramientas de Control parental. Igualmente, el chat fuera de las experiencias de Roblox estará restringido para cualquier usuario menor de 13 años.

Con todo ello, Roblox ha ejemplificado que, un usuario con edad estimada de 12 años tendrá acceso para chatear con usuarios de 15 años o menos en los chats de Experiencia. Igualmente, todos los usuarios de 16 años o más no podrán iniciar una conversación o participar en un chat con dicha persona.

Igualmente, la compañía también ofrece la opción de agregar conexiones de confianza. Esto es una función con la que los usuarios mayores de 13 años con verificación de edad pueden chatear con personas que conocen, independientemente de sus años. Por ejemplo, relaciones entre padres e hijos menores de 13 años o hermanos de diferentes grupos de edad.

“Roblox es la primera plataforma de juegos o comunicación en línea que requiere verificación de edad facial para acceder al chat, estableciendo lo que creemos que se convertirá en un nuevo estándar de la industria”, ha sentenciado la compañía.

Verificaciones de edad para acceder a los enlaces de redes sociales

Por otra parte, Roblox también ha adelantado que requerirá la verificación de edad para poder acceder a los enlaces de redes sociales en los perfiles de usuario de la plataforma, las comunidades y las páginas de detalles de la experiencia.

Igualmente, ha recordado que todos los chats están monitorizados y no encriptan la comunicación, de cara a poder identificar posibles daños utilizando sofisticados algoritmos de IA. También se prohíbe el intercambio de imágenes y vídeos en el chat.

Además, a principios del próximo año 2026, Roblox también prohibirá a los creadores compartir o publicar enlaces de redes sociales en las experiencias. Igualmente, también se ampliará el requisito de verificación de edad a las herramientas de colaboración para los creadores de la plataforma, de manera que se necesitará que los usuarios tengan una edad similar para colaborar juntos en Studio.

Con todo, los usuarios disponen de herramientas para bloquear o denunciar rápidamente a los usuarios que infrinjan las Normas de la comunidad del servicio de juego.