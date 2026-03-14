Festival Estéreo Picnic 2026: alerta por estafas con reventa de boletas en redes sociales

La urgencia por conseguir entradas para el FEP 2026 puede jugar en contra de los usuarios, especialmente ante estafas cada vez más sofisticadas con ayuda de IA. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días del Festival Estéreo Picnic 2026, la búsqueda de boletas de última hora y las ofertas de reventa se multiplican en redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.

En este escenario de alta demanda, expertos de Kaspersky advierten sobre un aumento de estafas en las que ciberdelincuentes crean páginas falsas de reventa, se hacen pasar por intermediarios o incluso simulan ser usuarios reales para ofrecer entradas a precios inusualmente bajos.

En plataformas como X, por ejemplo, estos supuestos vendedores aparentan ser perfiles confiables, comparten presuntas pruebas de ventas anteriores y prometen entregas rápidas. Sin embargo, una vez reciben el pago o la información solicitada, desaparecen.

En otros casos, el engaño comienza con anuncios en redes, mensajes en grupos o correos electrónicos que redirigen a sitios que aparentan ser oficiales, donde se solicitan registros, pagos anticipados o validaciones de tarjeta.

El objetivo de estas maniobras es obtener datos personales, como nombre, cédula, correo electrónico o número de teléfono, y, sobre todo, dinero o información financiera.

El riesgo se agrava porque muchos usuarios todavía tienen dificultades para detectar estas trampas. Pues un estudio reciente de la empresa de ciberseguridad rusa muestra que el 40 % de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, mientras que el 25 % admite que no identificaría un correo o mensaje fraudulento.

Esa combinación les facilita a los delincuentes difundir enlaces y formularios maliciosos en temporadas de alta demanda, como ocurre con los eventos masivos.

A esto se suma que la inteligencia artificial está elevando el nivel de sofisticación de estas estafas. Hoy permite crear páginas con diseños casi idénticos a los originales, textos sin errores evidentes y formularios que imitan con gran precisión a las plataformas reales.

El resultado es que muchas de las señales que antes delataban un fraude ya no son tan fáciles de detectar, incluso para usuarios cuidadosos.

Como el ingreso al festival requiere una manilla física, también han comenzado a circular supuestos servicios de entrega o gestión de manillas que piden pagos por envíos, datos personales e incluso información bancaria.

Al compartir esos datos, los usuarios no solo se exponen a cobros indebidos, sino también a intentos de acceso a sus cuentas digitales y a la creación de perfiles que luego pueden ser usados en esquemas de suplantación o en nuevas estafas.

“En temporadas de alta demanda, como un festival, los ciberdelincuentes se aprovechan de un comportamiento muy humano: cuando las personas sienten que se pueden quedar por fuera, tienden a bajar su nivel de verificación”, asegura María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el equipo global de investigación y análisis de Kaspersky.

Consejos antes de comprar boletas sospechosas

Para evitar estas vulnerabilidades en temporadas de alta demanda de boletería, se aconseja:

Compra únicamente en canales oficiales: Antes de pagar, verifica que estás en el sitio oficial del organizador o del operador autorizado de boletería. Evita comprar a través de enlaces que circulan en redes sociales, grupos o mensajes privados, ya que muchos fraudes se construyen copiando páginas que parecen legítimas.

Desconfía de ofertas que prometen “boletas aseguradas”: Los estafadores suelen presionar para que tomes una decisión rápida, ofreciendo entradas “garantizadas” o pidiendo pagos anticipados para reservarlas. Si alguien insiste en que debes pagar de inmediato para no perder la oportunidad, es una señal de alerta.

Revisar con cuidado el perfil del supuesto vendedor: En redes sociales no basta con que una cuenta parezca real. Es importante revisar su antigüedad, nivel de actividad, interacciones y, sobre todo, si ha cambiado recientemente su nombre de usuario o su arroba. Los delincuentes suelen modificar el @ con frecuencia para evadir reportes o reutilizar cuentas.

Revisa con cuidado la página antes de pagar: Tómate unos segundos para mirar la dirección del sitio web y comprobar que corresponde al portal oficial. Si recibes un enlace por mensaje o anuncio, es más seguro escribir la dirección directamente en el navegador en lugar de ingresar desde ese link.

Protege tus datos y tus pagos en línea: Siempre que sea posible utiliza métodos de pago más seguros, como tarjetas virtuales o sistemas que envían códigos de verificación para autorizar compras.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.