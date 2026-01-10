Esta es la fecha y hora del Xbox Developer Direct 2026 con novedades sobre Forza Horizon 6

Aún se desconoce la fecha exacta de estreno de Forza Horizon 6 para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5 (PS5). Foto: Xbox

Microsoft Gaming anunció que su nuevo evento, Xbox Developer Direct 2026, se llevará a cabo el 22 de enero de este año. Esta transmisión en vivo de casi una hora sirve como primer vistazo para algunas de las propuestas más llamativas al interior de los estudios desarrolladores pequeños y medianos que hacen parte de Xbox.

Hace un año, en este mismo evento se supo por primera vez de la existencia de un proyecto que terminó convirtiéndose en la sensación de 2025. Su nombre es Clair Obscur: Expedition 33 y a pesar de ser el primer videojuego en solitario del estudio independiente francés Sandfall Interactive, se convirtió en el Mejor Juego del Año.

Por lo que el Xbox Developer Direct se ha convertido en una parada anual casi obligatoria para fans de la X verde. Además, este año habrá noticias de Fable, Beast of Reincarnation y uno de los juegos más importantes para la empresa estadounidense, Forza Horizon 6, a pesar de que ya no será un exclusivo de la marca.

¿Qué juegos habrá en el Xbox Developer Direct 2026?

Según la comunicación oficial de la multinacional de Gaming, se presentarán tres nuevos títulos en este streaming. Sin embargo, los rumores apuntan a una cuarta entrega que nadie se espera y se ha manejado con hermetismo al interior de Xbox.

Eso sí, sea el videojuego que sea, este seguirá la estrategia de los otros tres, es decir, no será exclusivo de la Xbox Series X|S. Como ha sido evidente desde hace dos años, la X verde busca amplificar sus franquicias con usuarios de PlayStation 5.

El periodista Jordan Middler de VGC está de acuerdo con esta información y agregó que: “se trataría de un juego de escala pequeña”. Uno de los candidatos que más suenan es Kiln de Double Fine, anunciado en 2017, pero habrá que esperar la confirmación oficial.

Forza Horizon 6

Respecto al gran videojuego de la compañía norteamericana para este año, este salió a la luz pública por primera vez durante la Tokyo Game Show 2025. Ahora es momento de que revele nuevos detalles sobre el popular juego de carreras.

Y aunque a Xbox le quedarán más y más importantes anuncios que hacer este 2026, como el título que homenajeará los 25 años de la saga Halo, sin duda el primer paso para la celebración, también de los 25 años de Microsoft en el Gaming, es Forza Horizon 6.

Esta será la primera entrega de la franquicia en estar disponible desde el día uno para la PS5; consola que ya goza de Forza Horizon 5 en su catálogo. Eso sí, este videojuego de mundo abierto no será el único en llegar a la competencia de Xbox.

¿Cuándo llega Avowed a PlayStation 5?

Obsidian Entertainment, estudio desarrollador de este juego de rol (RPG), anunció que el videojuego llegaría a la consola de Sony el 17 de febrero de 2026. Lo hará con todo el contenido original disponible y una actualización gratuita llamada Ne Game+.

Obsidian pertenece a Xbox Game Studios, por lo que esta decisión solo responde a una continuación de la estrategia multiplataforma de la X verde. El título fue lanzado originalmente solo para la Xbox Series X|S y PC en febrero de 2025.

Para quienes estén interesados e interesadas, se pueden dar una idea de lo que pueden encontrar en Avowed con esta reseña de El Espectador. Una entrega que, a pesar de su precisión en el detalle, no fue la propuesta AAA que todos esperamos.

