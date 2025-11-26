Alístese para escuchar los 40 cañonazos bailables y despedirse del 2025

Los nuevos Samsung ST50F y ST40F apuntan a un segmento que se masifica durante los últimos días del año. Foto: Cortesía: Samsung

No nos digamos mentiras. Diciembre se siente diferente en Colombia. El país siente una debilidad por esta época del año y no es una percepción social, es un hecho estadístico. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el presupuesto familiar aumenta considerablemente durante la época decembrina; marcada por el inicio del Black Friday (última semana de noviembre) y Año Nuevo.

De acuerdo con una estudio de Fenalco y el DANE de 2022, los tres artículos que más compran los colombianos durante el último mes del años son: ropa y calzado, juguetes y tecnología y electrónica. En esta última categoría entran productos como celulares, dispositivos móviles, televisores, consolas, videojuegos y por supuesto parlantes, pues música, baile y alegría es sinónimo de diciembre y Colombia.

Las proyecciones de Research and Markets apuntan a que el mercado global de equipos de audio para el hogar seguirá creciendo y pasará de USD 27.000 millones en 2025 a USD 42.000 millones en 2030. Lo anterior indica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,19%, lo cual confirma que es un segmento que sigue y seguirá exigiendo en el futuro más y mejores opciones en el mercado.

Por eso y en busca de ganarse un lugar en el negocio, más allá de su liderazgo hace más de una década vendiendo barras de sonido, Samsung presentó en el país sus nuevos parlantes ST50F y ST40F. Ambos modelos siendo completamente portátiles, con una batería de al menos 12 horas de uso continuo y un apartado de iluminación que espera atraer a compradores jóvenes que prefieren los audífonos.

Nuevos parlantes de Samsung

“Samsung intenta conectar con un público latinoamericano, que más allá de la calidad del sonido que está garantizada, busca una potencia en el audio y una portabilidad que le permita llevar la rumba a la novena, al compartir, a la reunión y a casi cualquier lugar”, le expresó a El Espectador, Manuel Penagos, director de Visual Display en Samsung Colombia, durante el evento de presentación al que asistimos.

Los nuevos parlantes de la marca surcoreana ofrecen un audio claro, envolvente y con graves profundos. Gracias a su sistema acústico optimizado y a los woofers duales, el sonido se distribuye de manera equilibrada. Incluso, es posible sincronizar varios ejemplares mediante Auracast Group Play, un sistema de emparejamiento inalámbrico (TWS) con separación de canal izquierdo y derecho.

“Esta es una época en la que, a pesar de pasar todo el año inmersos en nuestros dispositivos portátiles e internet, el colombiano busca volver a lo humano. Por eso escogimos estos días para presentar este par de productos, pues las personas quieren volver a compartir con amigos y con familia, y que mejor forma de hacerlo que escuchando música en la finca, la playa o la casa”, aseguró Manuel Penagos.

Samsung ST50F y ST40F

Siendo el modelo más equipado, el ST50F alcanza una potencia de 240 W, autonomía de batería de hasta 18 horas continuas a cambio de un tiempo de carga que oscila entre las cuatro y seis horas. Además, su sistema Party Lights+ permite que las luces frontales reaccionen y se muevan al ritmo de la música que esté sonando. Sea “Cariñito” de Rodolfo Aicardi o “Tu Con Él” de Frankie Ruiz.

Por su lado, el ST40F brinda una potencia de 160 W, dos modos que se ajustan al ambiente donde esté funcionando el dispositivo y, al igual que su hermano mayor, también un sistema de luces interactivo. En ambos modelos, este se puede personalizar y configurar desde la aplicación Samsung Sound Tower. Eso sí, el ST50F es el único tanto con una manija para manipular como ruedas de transporte.

Por último, las funciones de karaoke, modo DJ Booth y entrada para guitarra equiparán estos nuevos productos de la tecnológica asiática a propuestas ya presentes en el mercado por parte de fabricantes como LG y Sony. Aunque el ST40F no llega a las 18 horas de uso continuo del ST50F (12 horas), ambos tienen una certificación IPX4, que los hacen resistentes a las salpicaduras de agua, sea del mar, la piscina o el río.