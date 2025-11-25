Amazon inicia pruebas para ofrecer su propia antena de internet satelital

Leo Ultra, la nueva antena de Amazon para asegurar el servicio de internet satelital para empresas. Foto: AMAZON - AMAZON

¿Alguna vez han escuchado hablar sobre Starlink? Esta es el nombre que recibe una de las empresas nacidas del seno de SpaceX, una de las muchas compañías fundadas por Elon Musk. Starlink se dedica a la creación de satélites de internet que puedan asegurar una conexión de baja latencia en cualquier parte del mundo. SpaceX inició este proyecto en 2019; habiendo lanzado casi 10.500 satélites hasta hoy.

¿Cómo funciona el internet satelital? Se basa en una conexión de banda ancha que utiliza, no uno, sino varios satélites para garantizar la transmisión y recepción de datos desde y hacia la web. Pero ¿En qué se diferencia con el internet “tradicional”? Este servicio, tal y como lo usamos la mayoría, funciona gracias a señales terrestres y transporte de información a través de largos cables subterráneos.

En ese sentido, el internet satelital no necesita de una instalación que dependa de la popular fibra óptica o cables coaxiales. En remplazo de lo anterior, el usuario puede solicitar la instalación de una antena que pueda recibir la señal del satélite y así poder acceder a internet desde una ubicación remota o con ausencia de la infraestructura adecuada con una velocidad de carga y de descarga estándar.

No obstante, el tiempo de respuesta entre que el satélite emite la señal y la antena la recibe, es decir, la latencia, es todavía un problema a resolver. Además, al utilizar antenas y satélites, la eficiencia del servicio depende de las condiciones climáticas sean óptimas. Eso es precisamente lo que Amazon buscan con su nueva antes Leo Ultra, la cual también pretende abaratar los costos del internet satelital.

Nueva antena Leo Ultra para el internet satelital de Amazon

Amazon ha presentado Leo Ultra, la nueva antena de su servicio de internet satelital dirigida a empresas que actualmente tiene en pruebas con una versión preliminar antes de su lanzamiento general. Amazon Leo tiene una red de más de 150 satélites en órbita terrestre baja con el objetivo de llevar internet a lugares donde las redes existentes no tienen cobertura, según Amazon, con conexiones rápidas y fiables.

Una parte de este servicio se enfoca a empresas, entidades gubernamentales y organizaciones, para quienes la compañía tecnológica ha desarrollado una nueva antena, la cual ha llamado Amazon Leo Ultra. Con ella, el gigante del e-commerce promete velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de carga de hasta 400 Mbps simultáneas, acceso directo a las cargas de trabajo en AWS y la creación de redes privadas.

La antena funciona con el chip de silicio personalizado Amazon Leo, el cual ofrece encriptación avanzada, un procesamiento rápido y está diseñado para resistir las inclemencias del tiempo. Amazon pretende impulsar la adopción de su antena con una versión preliminar en la que participan algunas empresas y con las que probarán el hardware y el software, ofreciendo soluciones adaptadas a sectores claves.

¿Cuánto cuesta el internet satelital en Colombia?

Aunque Starlink, de SpaceX, es la marca más famosa en el país, no es la única que ofrece el servicio de internet satelital a lo largo y ancho del territorio nacional. HughesNet, Viasat, BANSAT, Orbitanet, Axxes Network y Globalsat Colombia también distribuidores e integradores de servicios satelitales, ofreciendo soluciones basadas en tecnología de diferentes operadores, algunos más económicos que Starlink.

En el caso de la empresa dirigida por SpaceX, esta tiene un costo por instalación de entre COP 1.250.000 y COP 1.500.000 y por servicio mensual de entre COP 150.000 y COP 2.500.000. El primer rango dista mucho de los valores de instalación de otras compañías como HughesNet, Viasat, pero ofreciendo un servicio menos presente en lugares alejados de la geografía colombiana y con un costo de servicio muy similar.