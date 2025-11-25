Estas dos nuevas funciones en WhatsApp lo cambiarán todo: llamadas a otras apps

WhatsApp permite las llamadas de audio desde marzo de 2015. Foto: Pexels

WhatsApp se sigue consolidando como la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo y para mantenerse relevante para los usuarios, ha agregado dos nuevas funciones a su servicio. La primera se trata de una “nota” que se alojará en la pestaña de “Acerca de” para que todas las personas puedan compartir información en vivo y esta pueda ser respondida por otros individuos.

Una nueva característica que se asemeja mucho a las “Notas de Instagram” que permiten agregar una canción, un mensaje corto o hasta una foto instantánea que funciona como catalizador de conversaciones espontáneas. Cabe recordar que ambas redes sociales -Instagram en 2012 y WhatsApp dos años después- fueron adquiridas por Facebook, Meta desde 2021, haciéndolas parte de su conglomerado.

La compañía fundada por Mark Zuckerberg indicó que en el caso puntual de WhatsApp, esta nueva funcionalidad puede ser útil para quienes quieran actualizar constantemente su disponibilidad. En los últimos años, esta plataforma se ha convertido en una herramienta de trabajos para miles de millones de personas alrededor del mundo, pues puede ser en canal de comunicación más inmediato.

Llamadas de WhatsApp a otras apps

De acuerdo con la tecnológica, estas notas será más visibles que la pestaña actual de “Acerca de” y funcionarán como una historia de Instagram o WhatsApp, se borrarán luego de 24 horas. Eso sí, la multinacional estadounidense también precisó que la duración de la publicación de una nota podrá ser ajustada por cada usuario y poder determinar para que contactos es visible esa información.

La segunda función hace referencia a la ahora posibilidad de hacer llamadas desde WhatsApp hacia otras aplicaciones de mensajería como iMessage (Apple), Telegram, entre otras. Todo esto tras la obligación de la Unión Europea (UE) a que las actuales redes sociales deben garantizar la interoperabilidad entre ellas, permitiéndole a usuarios de diferentes apps comunicarse entre sí de forma sencilla.

Los riesgos de los sistemas abiertos

Aunque esta nueva función de las llamadas entres redes sociales no estará disponible de entrada en Latinoamérica, se espera que luego de un periodo de prueba esta característica llegue a esta parte del mundo. Aunque a simple vista sea una funcionalidad en pro de los usuarios, no hay que perder de vista que un sistema cerrado, como lo es hasta ahora WhatsApp con sus mensajes de texto, brinda una seguridad que depende solo de una empresa. Al abrirlo a terceros siempre existe la posibilidad de dejarlo expuesto a vulnerabilidades.

Volviendo a función de las notas, esta no se activa automáticamente, por lo que los interesados en probarla deberán: actualizar la aplicación a la versión más reciente, ir a configuraciones>>cuentas>>“Solicitudes de chats de terceros” y ahí puede elegir con quien compartir estos mensajes y por cuanto tiempo dejarlos a la vista de los demás. Recuerde que la seguridad cibernética siempre debe ser su prioridad y debe actuar en línea, tomar decisiones y elegir si usar o no usar nuevas funcionalidades buscando proteger su información.