Día Mundial de la Televisión: Una breve historia del televisor en Colombia y el mundo

Aunque parezca inverosímil, la televisión sigue siendo el medio de consumo audiovisual más grande del mundo, incluso por encima de propuestas modernas como YouTube, Twitch y las redes sociales. Sin embargo, el televisor, el artefacto como tal, ya no es simplemente un puente unidireccional en el que una audiencia escucha y un interlocutor habla, sino algo mucho más complejo y diverso.

En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) estableció el 21 de noviembre, a partir del año siguiente como el Día Mundial de la Televisión. Lo anterior con la intención de exaltar el valor de este medio de comunicación como una influencia creciente en la opinión pública, los asuntos de Estado, el entretenimiento y la vida misma, pues aunque no lo crea, el ser humano confía mucho en lo que ve en la televisión.

No obstante, la celebración no fue bien recibida en un principio por Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Las tres naciones alegaron que una conmemoración como esta podía ser elitista, pues para mediados de la década de 1990 la mayoría de los hogares en el mundo no tenían un televisor. Sin embargo, el panorama ha ido cambiando con el paso del tiempo convirtiéndolo en un electrodoméstico común.

Según un reporte de IDATE -un centro de estudios en Europa- al menos un 80% de los hogares o familias en el mundo tienen un televisor en sus casas o viviendas. Este porcentaje aumenta hasta un 91% en países desarrollados, pero se desploma al 69% en el caso de naciones en vía de desarrollo. El televisor no siempre ha sido el mismo. Ha pasado por sustanciales cambios tecnológicos, sociales y culturales.

Historia del televisor

Aunque el origen de este inventó que cambió el mundo para siempre se remonta incluso hasta finales del siglo XIX, lo cierto es que su punto de partida a nivel comercial se dio en 1936 cuando la BBC, icónica cadena de televisión británica, emitió su primera transmisión. Y aunque la Segunda Guerra Mundial frenó su expansión, en 1948 finalmente fue acogido como un producto de consumo masivo.

Especialmente en Estados Unidos donde en apenas siete años los televisores en funcionamiento en la primera potencia del mundo pasaron de 500.000 unidades a 30 millones. Por esas mismas épocas (1953) también se dio la primera transmisión a color, esta vez a cargo de la CBS, una importante cadena de televisión estadounidense. Eso sí, el primer mundial de fútbol a color se dio hasta México 1970.

En 1954, fue el turno de Colombia que vio como llegaron los primeros televisores al país procedentes de Alemania, a través del hoy extinto Aeropuerto de Techo. Aun así, no fue hasta 1979 que se dio la primera transmisión a color en territorio colombiano. A partir de ese momento, son incontables los momentos en los que la televisión acompañó a Colombia en sus mejores y peores momentos.

La televisión, la chimenea de los colombianos

Durante la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985 el pueblo de Armero en Tolima fue borrado del mapa por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Días después, el país fue cruel testigo de la tragedia humana personificada en el sufrimiento de Omayra Sánchez Garzón, una niña de apenas 13 años que murió con las piernas enterradas en el lodo y los restos de su propia casa.

Sin embargo, no todos han sido momentos de desasosiego frente a la pantalla. La última década del siglo XX estuvo marcada por la emoción mundialista provocada por Francisco Maturana y sus muchachos de la selección de Colombia. Tres Copas del Mundo (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98) fueron la pomada social de los colombianos para evadir, al menos por 90 minutos, el doloroso momento que vivía Colombia por cuenta de la sanguinaria violencia del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar; incluso en contra de este periódico.

Finalmente, telenovelas emblemáticas como “Café, con aroma de mujer”, “Pasión de Gavilanes” y "Yo soy Betty, la fea" (1999), la más exitosa del mundo, se convirtieron en un punto de encuentro para los colombianos. Un momento de entretenimiento frente al televisor que la mayoría de las familias hoy recuerdan como un momento de reunión y unidad que poco se vive en este país y tan escaso actualmente.

¿Hasta dónde más puede llegar el televisor?

Aunque las resoluciones HD en el 2000 y Full HD en 2008 son notables, el tiempo ha demostrado que este tipo de tecnología no tiene límites. Por eso hoy el mercado se compone de tantas opciones, no solo en 4K y hasta 8K, sino también de tipos de pantallas LCD, LED, QLED y OLED, asegurando mucho más de lo que los humanos imaginaron hace casi 100 años.

Fabricantes como Samsung, Sony y LG no paran de buscar la innovación, mucho más en medio de esta ola de la inteligencia artificial (IA) y sus usos prácticos en un electrodoméstico como el televisor. Una carrera que parece no va a terminar nunca, pero que sigue poniendo en duda que más podría hacer posible un dispositivo como este. Más allá de su utilidad conocida y su valor comercial, social e histórico.

En conclusión, el Día Mundial de la Televisión es una ocasión para recordar y nunca olvidar que sin ella el mundo sería muy distinto al que conocemos hoy. Todo eso sin contar las infinitas anécdotas frente al televisor que cada uno de nosotros atesoramos en la memoria, y que hoy incluso resulte difícil de creer que una caja negra o un delgado bisel gris sea capaz de hacernos vivir tantas emociones.