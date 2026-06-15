Así puede canjear “puntos” por vuelos y alojamientos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hasta el momento se han vendido más de seis millones de entradas para los partidos de la Copa del Mundo. Foto: Pexels

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A tres días del comienzo de la Copa del Mundo 2026 los hinchas del fútbol alrededor del mundo siguen buscando la manera de llegar a alguno de los tres países sede (Estados Unidos, México y Canadá) para cumplir el sueño de ver a su selección en una cita orbital. Sin embargo, el hospedaje y el traslado no resulta sencillo de obtener. Todo eso sin contar con los desorbitados precios de las entradas.

En ese panorama, alternativas como los “cash credits” de Booking o cualquier otro sistema de recompensas de otras plataformas de viaje puede ser útil para ahorrar algo de dinero o incluso cubrir la totalidad de los gastos de alojamiento y transporte. En esto consiste este beneficio de la aplicación y así puede canjearlo durante Mundial.

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¿Qué son los “cash credits”?

Como su nombre lo indica, son una especie de créditos otorgados a la cuenta de una persona en la interfaz principal de Booking. Estos no están limitados por el origen de la cuenta, pero no son canjeables en todos los territorios, al menos no de manera directa.

Si bien los cash credits se pueden transferir al crédito disponible en una tarjeta de crédito, la forma más sencilla de utilizarlos es canjeándolos por vuelos y hospedajes en los países seleccionados entre los cuales no está Colombia, pero sí las naciones anfitrionas de la actual Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tanto Estados Unidos, México y Canadá permiten el uso de estos “puntos” a cambio de hospedajes en las 16 ciudades sedes de la cita orbital. 11 en suelo estadounidense, tres en territorio mexicano y dos en las lejanas tierras canadienses.

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¿Cómo canjear los “cash credits”?

El primer paso es verificar si en su cuenta tiene “cash credits” disponibles. Por lo general estos se otorgan a usuarios frecuentes inscriptos en programas de fidelidad de Booking. Eso sí, tienen un tiempo límite de uso por lo que debe estar pendiente.

Inicie sesión en Booking

Haz clic en el botón de “perfil”

Seleccione la opción “premios y monedero”

Los “cash credits” se otorgan por un monto especifico expresado en la moneda local del país donde este registrada la cuenta. En el caso de Colombia son pesos y al canjearlos por hospedajes o vuelos en Estados Unidos, México o Canadá se descuentan en la moneda en la que fueron otorgados.

En caso de contar con esta recompensa puede usarlos en cualquier hospedaje o vuelo hacia estos tres países o en las más de 30 naciones más donde está disponible. Por lo que también es un beneficio para quienes quieran alejarse de la fiebre mundialista.

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Alquiler de carros en Booking

En ciudades norteamericanas como Los Ángeles, donde es casi imposible moverse sin un carro, el alquiler de auto es fundamental durante el Mundial 2026. Eso sí, tiene uno de los costos más elevados de la plataforma por el gasto de combustible.

Por eso la app lanzó la innovación AI Car Rental Helper impulsada con ChatGPT. La herramienta permite describir lo que se está buscando (por ejemplo: “un sedán en Monterrey”) y recibir opciones para evaluar en términos de costo-beneficio.

Este proceso se lleva a cabo en la aplicación ChatGPT, por lo que es necesario tener un usuario activo, para luego redirigir el proceso de forma fluida a la plataforma de Booking para, en caso de estar de acuerdo con las condiciones, completar la reserva.

En conclusión, son pocas las excusas para no moverse inteligentemente durante esta Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. La más grande de la historia, pero también una de las más costosas para el aficionado que viaja desde otro país.

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