AWS se cayó: qué es y por qué su falla afectó bancos como Nequi y Bancolombia

Amazon Web Services (AWS) es uno de los más fieles asistentes a Andicom, la feria de tecnología más importante del país. Foto: Amazon Web Services

Si les habláramos de Amazon Web Services (AWS) tal vez casi nadie podría atinar a decir a que hace referencia ese nombre. Pero si les decimos que es el servidor que hace posible las operaciones diarias de Nequi, Daviplata, Bancolombia y Davivienda tal vez más de uno o una ya podría ir entendiendo por donde va el agua del molino.

Primero, ¿Qué es un servidor? Es un sistema (hardware o software) que proporciona servicios, recursos y datos a otros ordenadores conectados a una misma red. En líneas generales, funciona bajo demanda de los computadores a los que esté conectado. Es decir, si una persona transfiere COP 10.000 a otra a través de Nequi, esto es posible gracias a los servidores de AWS.

Amazon Web Services es la plataforma de computación (servidores) en la nube más grande del mundo. Ofrece más de 200 servicios, como lo son los centros de datos, permitiéndole a empresas, instituciones gubernamentales y en este caso entidades bancarias funcionar a través de internet, sin necesidad de comprar y mantener servidores físicos.

Como ya lo vienen infiriendo, algunos de los bancos más importantes y con más clientes en Colombia sostienen sus actividades virtuales gracias a AWS. El caso más grande es el de Bancolombia, pues el 100% de sus operaciones digitales dependen de AWS. Por eso, con la caída de sus servicios, millones de colombianos no pudieron seguir utilizando sus servicios con normalidad.

¿Qué otras compañías dependen de AWS?

Bancolombia solo es la punta del iceberg en esta contingencia tecnológica y económica que se está presenta en el país este lunes 20 de octubre de 2025.

Davivienda, acompañado de Daviplata, Nequi, Claro, Tigo, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santo Tomás y hasta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) son usuarios de los servidores de AWS.

Eso significa que, al colapsar los servicios de esta multinacional estadounidense, hace fallar los procesos virtuales de todas estas empresas. Desde pagar la tarjeta de crédito de Davivienda a través de la aplicación, hasta revisar las notas del último corte en la universidad.

¿A qué se debió la caída de AWS?

De acuerdo con Amazon, el gigante del comercio electrónico y dueño de AWS, el fallo en sus servicios se debió a que EAST-1 de AWS, una de las ubicaciones fundamentales para su funcionamiento, presentó latencias (retrasos en la señal) y errores generalizados desde las 8:00 a. m., hora de Colombia.

Es tan grande la repercusión en esta caída en la vida normal de miles de millones de personas en todo el mundo, que el asistente de voz Alexa vio también afectado su funcionamiento por esta falla. Este producto/servicio no es capaz de recibir y ejecutar comandos sin la ayuda de AWS, algo que lo convierte en un objeto obsoleto.

¿Qué está haciendo Amazon para solucionar el problema?

Según la compañía fundada por Jeff Bezos, desde que se percataron del problema están intentando restablecer los servicios y servidores de AWS. Sin embargo, la multinacional norteamericana no emitió una fecha estimada en la que el problema podría quedar solucionado.

Hasta el momento, las fallas en Nequi, Bancolombia, Davivienda y Daviplata persisten. Lo único que se mantiene en funcionamiento son los pagos y transferencias con tarjeta, pues sus operaciones digitales no dependen de AWS.

Una muestra más de la dependencia que tiene buena parte de la vida cotidiana de internet y de servicios que no todos terminamos de entender. Además de que cada vez son más las actividades diarias las que están sujetas a procesos no tangibles.