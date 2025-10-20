Fallas en Nequi, Bancolombia, Daviplata, Davivienda y más: esto se sabe

Nequi y Bancolombia son algunos de los bancos afectados. Imagen de referencia. Foto: Logos aplicaciones

Usuarios reportan dificultades para hacer sus trámites financieros en algunas de las entidades bancarias más importantes del país, como Bancolombia, Nequi, Davivienda, Daviplata y otras.

Los dos primeros bancos aseguraron que el motivo de la interrupción del servicio es una falla tecnológica asociada a los servidores.

“Una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”, explicó Bancolombia en sus redes sociales.

Desde las 8:00 a. m. se incrementaron los reportes de los usuarios respecto a problemas con Amazon Web Services, que ofrece una serie de servicios para aplicaciones en línea como almacenamiento en línea y la plataforma de cómputo en la nube.

Al respecto, Amazon confirmó los errores de API y problemas de conectividad en varios servicios de la región US-EAST-1. Hasta ahora se sabe que están investigando la causa raíz de los problemas de conectividad de red que afectan a servicios de AWS como DynamoDB, SQS y Amazon Connect en la región.

Estos son los servicios de los bancos que no están operando:

Nequi

“La tecnología no es infalible, pero trabajamos con un equipo de profesionales para estar ahí cada que nos necesites”, reconoció la plataforma digital.

Por ahora, no se puede acceder a:

Ingreso a la aplicación

Recargas

Retiros en ningún tipo de establecimiento

Pagos por PSE

Pagos a través del QR.

Lo único que funciona son los pagos con la tarjeta Nequi.

Bancolombia‍

Es posible que los usuarios no puedan ingresar a la app Mi Bancolombia, ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento.

“Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta”, detalló la entidad.

Otros bancos

Usuarios en redes sociales y en plataformas como Downdetector (que reportan fallas en los servicios de aplicaciones tecnológicas) han añadido información sobre la interrupción del funcionamiento de los aplicativos de otros bancos como Davievienda, Daviplata, Colpatria, Banco Caja Social, Nu y más.

Aunque dichas entidades todavía no se han pronunciado ni han explicado los motivos de las fallas, estas podrían estar relacionadas con la caída de Amazon Web Services.

