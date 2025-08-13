Caída de WhatsApp Web hoy: ¿qué pasa y por qué no abre? Usuarios reportan fallas

WhatsApp permitirá subir estados desde la versión web Foto: Agencia Europa Press

Con más de 2.500 millones de usuarios, casi el 30% de la población mundial, WhatsApp es el amo y señor del servicio de mensajería instantánea en el mundo. A pesar de ser fundada en 2009, no fue hasta tres años después que su uso se masificó hasta llegar al punto en el que hoy está. Muy por encima de otras alternativas como Telegram.

El 21 de enero de 2015, WhatsApp le dio la bienvenida a su nueva versión para escritorio llamada WhatsApp Web. Esta permitía iniciar sesión desde un computador, portátil o de mesa, sea desde la página oficial de la red social o la aplicación. Ahora, este servicio de WhatsApp sufre una caída en al menos tres países de América Latina.

¿Por qué se cayó WhatsApp Web?

En horas de la tarde del miércoles 13 de agosto de 2025, la aplicación de escritorio (PC y tablets) de WhatsApp presentó una caída repentina. Las fallas fueron reportadas desde Brasil, Chile, México y otros países del mundo alrededor de las dos de la tarde.

Hasta la hora de publicación de esta nota, ni WhatsApp ni Meta, empresa matriz de la aplicación de mensajería instantánea, se han pronunciado en ninguno de sus canales oficiales. Además, aún persisten los problemas de servicio en algunas regiones del mundo.

Cabe recordar que este es un problema exclusivo de la plataforma web, pues los servidores siguen funcionando con normalidad en la versión móvil (celular). Las fallas van desde lentitud para cargar o descargar archivos, hasta la imposibilidad de ver y enviar mensajes.

¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp?

A pesar de ser un gigante tecnológico y casi que controlar el tráfico de la mensajería en el mundo, WhatsApp no ha estado exento de los problemas técnicos. El 3 de septiembre de 2017, la plataforma estuvo caída por dos horas continuas, lo cual afectó a cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

En otra ocasión, esta vez el 4 de octubre de 2021, un problema con el DNS (Sistema de Nombres de Dominio) provocó fallas por más de seis horas. Y finalmente la más reciente fue el 28 de febrero de 2025, cuando los usuarios reportaron problemas para enviar y recibir mensajes.

Aunque parezca simplemente una red social, lo cierto es que WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo y estudio para muchas personas. Por eso una caída como la que experimenta ahora resulta tan trascendental para el diario vivir de cualquier usuario.