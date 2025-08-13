Roku no es solo un reproductor inalámbrico, es también un sistema operativo

Roku llegó al mercado colombiano en 2017 como una alternativa para aquellos televisores que no se podían conectar a internet para consumir contenido en streaming. Foto: Cortesía: Roku

Roku, fundada en mayo de 2002, es una compañía tecnológica estadounidense creada por Anthony Wood. Tiene presencia en su país natal, pero también en Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Belice y Panamá.

Ben Garnica, director de la expansión de negocio para Roku en Latinoamérica, habló con El Espectador sobre la estrategia de la compañía en territorio colombiano. Especialmente cómo quieren agregar al imaginario social que Roku no es solo un fabricante de aparatos para convertir un televisor inteligente, sino también un sistema operativo.

¿Cómo llega Roku a Colombia y a Latinoamérica?

En 2017 llegamos a esta región vendiendo players (reproductores) que fueran capaces de convertir un televisor tradicional en uno inteligente, es decir con conexión a internet, por medio de una entrada HDMI para asegurar resoluciones en HD.

No obstante, en 2025 casi todos los hogares tienen al menos uno o dos smartTV con lo que fue necesario cambiar parte del negocio, pero más que cambiar fue implementar la estrategia que nos había funcionado en Estados Unidos, México y Canadá, donde somos los líderes del mercado en el segmento de los sistemas operativos para televisores.

¿Cuál es el sistema operativo de Roku?

Se llama Roku TV y actualmente está disponible, en Colombia, en dispositivos Kalley y Hyundai como una alternativa más en el mercado. Todo esto con el respaldo de una interfaz o menú que los usuarios ya conocen gracias a los reproductores que mencione anteriormente.

A diferencia de otros sistemas, algunos propios de diversos fabricantes, Roku TV se actualiza constantemente, hasta que el televisor lo permita e integra un control remoto fácil de usar por su baja densidad de botones y el nuevo comando por voz.

¿Cuál es la prioridad de Roku?

Sin duda los reproductores nos abrieron el mercado latinoamericano, especialmente el de Colombia, y estamos muy agradecidos por eso, pero lo que buscamos es llegar a más hogares a través de nuestro sistema operativo que brinda las mismas funcionalidades de los players.

Por ejemplo, este sistema permite la organización de aplicaciones, películas y hasta actores dependiendo de los intereses del usuario. Además, siempre va a priorizar los contenidos gratuitos en pro de cuidar el bolsillo de las personas y sus familias.

¿Qué otros servicios ofrece Roku?

Al ser un tema recurrente en todas partes, nosotros también utilizamos inteligencia artificial (IA) para personalizar la experiencia de los usuarios. Además, la aplicación móvil le permite a las personas seleccionar una película o serie desde su celular, para luego llegar a su casa y tenerla en su lista de preferencias.

Incluso, algo curioso que nos pasó específicamente en Colombia es que en algún tiempo tuvimos disponible una función llamada “escucha privada”. Esta puede cambiar el canal de salida del audio del televisor a unos audífonos con tal de no incomodar a alguien más en la sala, tal vez si está durmiendo.

Sin embargo, al implementarla en Colombia muchos nos preguntaron que si se podía hacer todo lo contrario, es decir, trasladar el audio hacia barras de sonido para amplificar por ejemplo lo que ocurre en un partido de fútbol, algo común en Colombia, pero muy raro en Estados Unidos donde más de 50% de los televisores usan Roku TV como sistema operativo con esta función de “escucha privada”.

En conclusión, ¿Qué es lo que hace Roku?

Depende de a quién le preguntes. Seguramente en Colombia tengamos la imagen de una empresa que fabrica dispositivos pequeños capaces de hacerte ver Netflix en casi cualquier televisor. Pero también están esos usuarios que nos conocen por nuestro sistema operativo.

En ese orden de ideas, son dos líneas de negocio muy importantes para nosotros que cada vez más queremos potencializar para que los usuarios colombianos se sigan haciendo la pregunta de ¿Qué es Roku? Y poder responderle con nuestros productos.