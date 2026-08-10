¿Cómo activar la alarma de temblor o terremoto en el celular? Android y iOS

Es posible activar las notificaciones de temblores o terremotos tanto en Android como en iPhone. Foto: Google

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m. (hora de Colombia) se presentó un sismo de magnitud 7,4 a lo largo y ancho del territorio nacional. Al momento de escribir esta nota, el nuevo Gobierno, en cabeza del recién llegado al cargo, Abelardo de la Espriella, anunció el desastre nacional.

Además, se registran 70 fallecidos a causa del movimiento telúrico, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. Por eso, y para prevenir réplicas futuras hoy o en los próximos días, puede activar la alerta de terremoto en su celular. El proceso cambia dependiendo del sistema operativo del dispositivo.

Le contamos: Banco de Alimentos activa corredor humanitario tras terremoto: esto puede donar

¿Cómo activar la alarma de sismo en Android?

Desarrollado directamente por Google y no siendo una aplicación que se deba descargar, el Sistema de Alertas de Sismos de Android usa los acelerómetros de millones de teléfonos móviles para detectar las ondas sísmicas de la Tierra.

Esta información se convierte en una notificación que alerta al usuario de que en ese momento se está presentando un temblor o terremoto. Este sistema tecnológico no anticipa el movimiento telúrico; viaja más rápido que la onda.

Aunque esta función está integrada en cualquier dispositivo con sistema operativo Android, se debe activar manualmente, además de asegurarse de tener la ubicación (GPS) siempre encendida, de lo contrario, no alertará.

Ingrese a Configuración o Ajustes .

Seleccione la opción de “ Seguridad y emergencia ”.

Presione en “Alertas de sismos” y active el interruptor.

Lea también: Sismo en Colombia este 10 de agosto: en Cundinamarca se reportan daños estructurales

¿Cómo activar la alarma de sismo en iPhone?

Aunque la aplicación nativa de “Clima (Weather)” en iOS (Apple) está habilitada en Colombia para alertar de emergencias naturales, no lo hace en el caso de terremotos, ya que no cuenta con la red para emitir una alarma.

Sin embargo, existen aplicaciones externas disponibles en la App Store, la tienda de aplicaciones de los iPhone, que tienen la capacidad de enviar notificaciones, como lo hace el Sistema de Alertas de Sismos de Android.

Elegir una u otra dependerá de los gustos y las necesidades de cada persona. Sin embargo, todas funcionan de la misma manera y cumplen con la función de “alertar” a los usuarios en tiempo real de algún movimiento telúrico.

Sismo Detector (Earthquake Network) : Funciona de la misma manera que la alternativa nativa de Android, utilizando los sensores de los teléfonos de los usuarios, para alertar en tiempo real a las poblaciones cercanas. También está disponible en Google Play Store.

My Earthquake Alerts & Feed : Muestra mapas interactivos globales con sismos recientes, profundidades y distancias exactas desde la ubicación del usuario. Envía notificaciones en tiempo real.

Earthquake: es muy popular entre la comunidad de dispositivos iOS (Apple), pues reúne datos de múltiples agencias sismológicas oficiales y con eso emite avisos rápidos filtrados por magnitud.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.