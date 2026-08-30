¿Cuándo sale el iPhone 18? Esta es la fecha de lanzamiento

El próximo 9 de septiembre de 2026 se presentarán los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en el Apple Event. Foto: thiago japyassu

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Apple confirmó que el próximo 9 de septiembre de 2026 llevará a cabo el lanzamiento oficial de su nueva familia de celulares de la línea iPhone. Sin embargo, este año, el tradicional modelo 18 estándar no estará a la venta en esta fecha. Lo que se estrenará serán los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max.

En el caso del modelo “base” se espera que esté disponible en marzo de 2027 junto con la segunda generación del iPhone Air. La decisión marca un hito en la historia del fabricante, pues desde que hace esta distinción de modelos, los lanza en fechas diferentes. Y hay muchas razones que explican la motivación de Apple para llevar a cabo esta acción.

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¿Por qué este cambio en las fechas?

La primera y tal vez de las más importantes es que el estreno del iPhone 18 Pro y Pro Max estará acompañado por el lanzamiento del iPhone Ultra, el primer modelo plegable en la historia de la marca. A pesar de que su competencia más directa, Samsung, lleva años haciendo teléfonos de este estilo, Apple decidió tomarse décadas para diseñar su propuesta.

Otra de las razones que podría explicar el cambio de fechas es que muchos de los compradores de un iPhone de entrada se toman más de un año para renovarlo. La modificación en el estreno del celular les daría hasta 18 meses para cambiar de dispositivo móvil, acomodándose a sus hábitos de consumo.

Por último, el crecimiento en los integrantes de la familia iPhone obliga a Apple a diferenciar sus lanzamientos entre “premium” (septiembre) y “base” (marzo). Esto evita que productos de la misma empresa compitan por la atención del público en la misma ventana de tiempo.

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¿Cuánto costará el iPhone 18 en Colombia?

Aunque aún no existe una confirmación de las características y mucho menos del valor del nuevo iPhone 18, algunos analistas del mercado apuntan a que el nuevo celular podría situarse a partir de los 800 dólares en Estados Unidos.

Esto representa un incremento global de entre USD 250 y USD 300 por el encarecimiento de la memoria RAM. Un hecho que comenzó en enero de 2026 y ha afectado gravemente el precio de consolas, computadores y ahora teléfonos.

Para el caso de Colombia, este valor (COP 2.500.000) aumentaría considerablemente por cuenta de los costos de exportación y tasas arancelarias en el país para la tecnología de alto consumo como los iPhone.

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