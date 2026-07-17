¿Vale la pena comprar un par de audífonos de diadema en pleno 2026?

Los nuevos Sony 1000X The Collexion, en Colombia, se venden en dos colores: blanco y negro. Foto: Engadget

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Aunque desde el año 2000 existe la tecnología Bluetooth comercial que permite la conexión inalámbrica entre dispositivos, no fue hasta 15 años después que el mundo comenzó a adoptar los audífonos inalámbricos tal como los conocemos actualmente, especialmente aquellos in-ear (dentro de las orejas).

Fue en ese momento que buena parte de la industria tecnológica se preguntó si los modelos de diadema, on-Ear (apoyados en las orejas) seguirían siendo una alternativa en el mercado. A esa pregunta queremos responder a través de esta reseña de El Espectador sobre los nuevos Sony 1000X The Collexion.

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Las bondades de los nuevos Sony 1000X The Collexion

Este par de audífonos circumaurales, muy elegantes por cierto, son tan inalámbricos como alambricos. Es decir, aunque cuentan con una batería interna con una autonomía de entre 16 y 24 horas de uso, en su caja también poseen un cable jack que permite conectarlos al celular o al computador.

Esta característica permite tener dos opciones que pocos modelos modernos ofrecen en la actualidad. Además, integra la función Noise Cancelling (cancelación de ruido), que, aunque exige más recursos de la batería, funciona perfectamente al momento de querer aislarse de los ruidos del exterior.

Además, sus acabados, no de plástico, sino de un material cercano al cuero al momento del contacto, lo hacen un modelo premium que justifica su precio. Otro de sus puntos a favor son sus minimalistas botones que tienen tres modos de uso: música, cine y estándar, que son muy sencillos de utilizar.

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Los límites de los Sony 1000X The Collexion

Sin embargo, como cualquier par de audífonos en el mercado, tiene sus limitaciones propias de su diseño. Por ejemplo, para descubrir nuevas funciones, que no son obligatorias, hay que descargar una aplicación.

Una camisa de fuerza que casi siempre al consumidor no le cae bien y termina dejando incompleta la experiencia. Además, a pesar de ser un elemento de alta gama, sigue habiendo otras alternativas mejores para el uso profesional.

Por ejemplo, la edición de audio y video, la sincronización de las voces en una producción audiovisual u otras situaciones similares. Eso sí, si la búsqueda va más por el entretenimiento cotidiano, los 1000X The Collexion son de los mejores.

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Reflexiones de los Sony 1000X The Collexion

En conclusión, aunque parezca exagerado el precio de COP 2.500.000 por un par de audífonos, a juzgar por sus prestaciones técnicas y su diseño de lujo, no está muy lejos de otras alternativas en el mismo segmento.

Será decisión de cada usuario elegir a Sony u otra marca en consideración para confiar en su línea pensada para los más entusiastas de la tecnología del sonido. Eso sí, y como era de esperarse, su compatibilidad con otros productos Sony es extremadamente sencilla.

Finalmente, si las necesidades o gustos no pasan por poseer “lo último en guarachas”, las alternativas son casi infinitas. No solo dentro de este mismo fabricante, sino en la inmensidad de opciones que presenta el negocio hoy.

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