¿Cuántos videojuegos de The Legend of Zelda existen? Una obra de Nintendo

The Legend of Zelda fue creado en 1986 por Shigeru Miyamoto, el mismo diseñador de Mario Bros un año antes. Foto: Nintendo

Para nadie es un secreto que el consentido de Nintendo es Mario Bros y su pandilla. Su saga de Super Mario Bros es la más extensa y vendida de la historia y es ampliamente reconocido como el personaje de los videojuegos más famoso del mundo. Sin embargo, hay vida después del fontanero con bigote, y los fans de The Legend of Zelda lo saben muy bien.

Esta serie de juegos fue hecha por el padre de Mario, Shigeru Miyamoto, y desde 1986 presenta a los jugadores de los sistemas de Nintendo, las aventuras de Link en busca de poner a salvo a la princesa Zelda y su reino de Hyrule. Comenzó como un título de acción y aventura de perspectiva cenital, y aunque conserva su género hasta hoy, las entregas evolucionaron hasta una vista tridimensional.

Uno de sus atractivos más fuertes para los jugadores son su generosa cantidad de acertijos que entrega incertidumbre a la trama y da una dificultad extra a los gamers. Esta y otras características la han hecho una de las franquicias más vendidas en la historia de Nintendo, con más de 150 millones de copias entre 1986, año del primer juego, y 2023, curso del videojuego más reciente.

Link, el afamado protagonista de la serie, quien se viste casi siempre de verde, es uno de los personajes más queridos en la industria, y aunque no tenga el mismo nivel de masificación que Mario Bros, es el rostro de una de las sagas más jugadas del mundo. “Héroe del tiempo”, como se le conoce dentro del juego, es protagonista no solo en su mundo virtual, sino en todas las ferias y convenciones de gaming a los que lleguen los cientos de cosplays que quieran rendirle un tributo a este personaje.

¿Cuántos videojuegos de The Legend of Zelda existen?

Es difícil establecer con exactitud cuantos títulos de The Legend of Zelda se han creado. Desde hace décadas se libra una discusión entre todos los fanáticos por esclarecer cuál es la cronología principal de la historia, algo que puede dar luces de cuantas entregas componen la saga. Sin embargo, esta línea de tiempo con frecuencia no tiene en cuenta algunos juegos estrenados el mismo año. Incluso hay quienes ponen en una bolsa diferente los videojuegos hechos para consolas domésticas y los diseñados para consolas portátiles.

Lo único cierto es que la trama principal, con la que la mayoría de los jugadores de esta serie están de acuerdo y el propio Nintendo confirmó en su libro The Legend of Zelda: Hyrule Historia de 2011, se compone de 20 títulos, comenzando con el primer The Legend of Zelda de 1986 que apenas un año después de su estreno ya había vendido un millón de copias para la Nintendo Entertainment System (NES), y cuando se abrió al mercado occidental logró otros tres millones de copias comercializadas. En total fueron seis millones, lo que la pone entre las cinco más vendidas de la serie.

A este le siguió Zelda II: The Adventure of Link, el año siguiente, que contó la historia del reino de Hyrule y la princesa Zelda. Este fue el videojuego que introdujo la estrecha relación entre Link y la princesa, y que sería la base de los títulos venideros. Tuvieron que pasar cuatro años para The Legend of Zelda: A Link to the Past, una de las entregas más recordadas por los fans de la serie. Estuvo disponible para la Super Nintendo Entertainment System (SNES) e incluso después de la descontinuación de esta consola, el juego siguió siendo el número uno en ventas para la empresa japonesa durante cinco años.

En 1993, The Legend of Zelda: Link’s Awakening fue el cuarto título de la franquicia, destacándose por ser el primero para la consola portátil, la Nintendo Game Boy. Luego de un lustro de espera para la siguiente entrega de esta saga, The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegó para marcar lo que muchos llaman la época dorada de esta serie de videojuegos. Se pudo jugar en la Nintendo 64, la primera con gráficos en 3D, y al cabo de una semana en el mercado había vendido más de 300.000 copias solo en el país del son naciente. Al acabar 1998, el juego ya superaba los 2,5 millones de copias comercializadas.

Al final completó 7,6 millones de copias vendidas, lo que lo convierte hasta hoy en el cuarto videojuego de The Legend of Zelda más exitoso de todos los tiempos. Precedieron esta entrega cuatro juegos más, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, The Legend of Zelda: Oracle of Seasons & Oracle of Ages, The Legend of Zelda: Four Swords y The Legend of Zelda: The Wind Waker, entre 2000 y 2002. Nintendo siguió cosechando éxitos comerciales y las buenas críticas alzaban la fama y el prestigio de Link y compañía.

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures y The Legend of Zelda: The Minish Cap salieron al mercado en 2004 y fueron los primeros en inaugurar la carrera de tres contra PlayStation y Xbox por hacer la mejor saga de videojuegos exclusivos de su sistema. El primero estuvo disponible para la Nintendo GameCube (de mesa) y el segundo para la Game Boy Advance (portátil). Ambos juegos se mantuvieron dentro de lo que los amantes de la serie ya conocían y tuvieron un éxito moderado en ventas.

The Legend of Zelda: Twilight Princess fue el primero en estar disponible para la recordada Nintendo Wii, una consola que se vendió como pan caliente y le ayudó a este título a llegar casi a los nueve millones de copias comercializadas, siendo el tercero entre las entregas más vendidas. Contó la historia de Link y del reino Hyrule que evitaba a toda costa ser consumido por la oscuridad. En 2007, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass fue su homólogo para la portátil Nintendo DS. Esta entrega aprovechó muy bien las prestaciones técnicas de la consola, como su pantalla táctil y micrófono, elementos que por ese entonces eran difíciles de encontrar en las plataformas de la época.

Dos años más tarde, The Legend of Zelda: Spirit Tracks siguió la historia del título anterior, convirtiéndose en el segundo exclusivo de la Nintendo DS. The Legend of Zelda: Skyward Sword se estrenó en 2011 para la Nintendo Wii y aunque se retrasó un año debido a que Shigeru Miyamoto no estaba conforme con el juego, la demora valió la pena porque el juego recibió el premio a “mejor videojuego de movimiento” y “mejor videojuego de Wii”, por parte de los Spike Video Game Awards ese mismo año.

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds llegó dos años más tarde para la Nintendo 3DS, que no se vendió bien, pero que el título sí recibió nueve puntos de 10 posibles en los portales principales de videojuegos. En 2015, The Legend of Zelda: Tri Force Heroes se convirtió en el segundo título para la 3DS. Sin embargo, no gozó del reconocimiento de su antecesor por culpa de no tener un modo de juego para dos gamers, lo que le valió ser la entrega de la saga peor vendida, sin poder alcanzar los dos millones de copias. Eso sí, en su momento le elogiaron su “maravilloso” modo de juego multijugador online.

2017 fue el año de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para la Nintendo Wii U y Nintendo Switch. Fue el juego número 18 de la franquicia, pero el primero y último en la corta historia de la Wii U. Es recordado como la entrega más vendida con más de 32 millones de copias. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom data del reciente 2023 y acumula casi 20 millones de copias. Estos dos juegos representan el 33,9% de las ventas totales de toda la saga, algo que habla de la enorme vitalidad de esta serie.

Finalmente, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será la próxima entrega de la franquicia, a estrenarse el 26 de septiembre de 2024, junto a una Nintendo Switch Lite inspirada en el juego. Se espera que este videojuego mantenga vivo el legado de Link y todo su universo, uno que ha acompañado a más de un gamer en sus horas frente a la consola. Solo el tiempo podrá dictaminar si The Legend of Zelda está más cerca de vivir una segunda primavera, que de ver como se apaga la luz de su popularidad.

Sea cual sea la cronología oficial, real o aceptada de The Legend of Zelda, Miyamoto dijo en una ocasión que cada juego cuenta una historia diferente más allá de que algunos compartan elementos narrativos, años de publicación o cualquier otra cosa. Dejó claro que Nintendo se preocupa por la jugabilidad, por la experiencia y por entregar un juego mejor que el anterior.