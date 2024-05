Super Mario Bros: una franquicia tan longeva como exitosa

El primer título de Super Mario Bros fue estrenado en 1985 y casi 40 años después es la franquicia más vendida de la historia. Foto: El Espectador

No hay personaje de los videojuegos más reconocido y famoso que el fontanero de overol azul y gorra roja, Mario Bros. Su leyenda se comenzó a construir en 1981 cuando hizo su primera aparición en un juego que ni siquiera era suyo. Este pertenecía al también popular gorila, Donkey Kong. Sin embargo, el tiempo fue inclinando la balanza hacia el bigotudo y hoy es la mascota de Nintendo, una de las compañías más importantes de la industria. Sonic, Crash y otros protagonistas de títulos quisieron rivalizar con él, pero sin duda Mario partió la historia en dos, y no hace falta ser un jugador recurrente para conocerlo.

Esta franquicia de videojuegos inició el 13 de septiembre de 1985 con el Super Mario Bros creado por el japonés Shigeru Miyamoto y desarrollado por Nintendo. Hasta hoy y con otras cuatro sagas a la espalda, las cosas siguen igual, pero ahora la serie de Super Mario como la más vendida de todos los tiempos con 421 millones de copias. Estos juegos de plataforma, popularizaron este género de títulos y también el famoso Reino Champiñón donde transcurren las aventuras de Mario y toda su pandilla. Este tipo de entregas consistían inicialmente en el desplazamiento lateral por la pantalla para superar niveles y desbloquear el siguiente mientras salta, corre y evitar ser eliminado.

Como toda buena historia, el fontanero de acento italiano tiene su antagonista llamado Bowser, quien secuestra a la princesa Peach, para hacer que el juego transcurra sobre la idea de ir a buscarla, mientras obtiene potencializadores que hagan el camino más fácil y rápido. La Nintendo Entertainment System (NES) fue testigo del primer videojuego de Super Mario Bros, una tradición exitosa que se extiende hasta la actual Nintendo Switch. Más tarde, la Nintendo 64, que no fue precisamente el éxito más rotundo en ventas, fue el lugar de la transición entre los gráficos 2D y los 3D, un cambio que benefició la reputación del personaje.

En total son más de 20 títulos marcados con el sello de Super Mario Bros, una celebridad que parece no pasar de moda. Eso sí, hay que dejar claro que el primer juego a cargo de este protagonista se dio en 1983, pero fue para un salón de juegos, por esa razón no entra en este conteo. Las entregas de arcade no se suelen contabilizar por ventas porque en una misma máquina pueden jugarse miles de partidas en un solo día, y casi todas hechas por un gamer diferente, un modelo muy distinto a la conocida comercialización de videojuegos de consola.

Los inicios de Super Mario Bros

El primer juego de la saga contaba con ocho mundos, cada uno con cuatro niveles. Vendió 58 millones de copias y hace parte de los 10 títulos más vendidos en la historia de la industria. A este le siguió Super Mario Bros 2: The Lost Levels que mejoró la reputación de la serie por hacer una jugabilidad más retadora que su predecesor. Tuvo una versión completamente diferente para el mercado fuera de Japón que incluyó el innovador medidor de vida, que tenía un límite de cuatro golpes a Mario.

Super Mario Bros 3 aumentó los niveles por mundo de entre seis y 10, por primera vez permitió que los niveles se superaran de manera no lineal y además de aumentar el repertorio de potencializadores. Antes de Super Mario Bros 4, también llamado Super Mario World, apareció la primera entrega para consolas portátiles, lo nombraron Super Mario Land y significó la primera aparición del hermano de Mario, Luigi. Volviendo al cuarto videojuego de la trama principal, este introdujo por primera vez al dinosaurio Yoshi y una herramienta para hacer volar al Mario y Luigi.

Super Mario Land 2 fue el primero en presentar a la contraparte malvada de Mario, Wario. Este hecho propició una serie alterna a la principal que se llamó Wario Land, de la cual emergieron seis juegos. Para 1993, la Super Nintendo era el nuevo caballo de batalla de la empresa nipona para hacerle frente a la nueva PlayStation 1. Super Mario All-Stars fue una recopilación de todos los títulos hasta ese momento de la franquicia y se estrenó para este sistema. A pesar de no haber presentado nada nuevo, según los críticos de la época, aprovechó los 16 bits de la plataforma e hizo de este juego uno de los más pulidos de la saga.

Super Mario Bros y su entrada al 3D y al siglo XXI

El videojuego para la Nintendo 64 le abrió la puerta a Mario y sus amigos a los gráficos 3D, al mismo tiempo que fue el primer título de mundo abierto. Permitió que el jugador se moviera en todas las direcciones, ayudado también por la palanca del mando, y explorara por completo un mundo, antes de pasar al siguiente. A este se le sumó el Super Mario Sunshine, esta vez para la GameCube.

New Super Mario fue el juego por excelencia de la exitosa consola portátil Nintendo DS. Incluyó un potencializador que convertía a Mario o Luigi en un gigante. Con la llegada de la Nintendo Wii, la empresa del país del son naciente siguió explorando las maneras de potenciar las características técnicas de su saga y estrenó Super Mario Galaxy 1, 2 y New Super Mario Bros Wii, todos queriendo aprovechar el sensor con movimiento del control.

Finalmente, Super Mario 3D Land fue estrenado para la Nintendo 3DS. A pesar de que este sistema no gozó de la misma popularidad de su antecesora, el juego si contó con ventas considerables y se estrenó una secuela en 2012. Este último se enfatizó en la recolección de monedas porque Nintendo notó que los jugadores no sentían una motivación por recogerlas.

La nueva era de Super Mario Bros

Con la llegada en 2013 de la Nintendo Wii U, el New Super Mario Bros U significó el inicio de los contenidos descargables que expandían los niveles y personajes disponibles y fue el primer videojuego de la saga en ser jugable por cinco personas al mismo tiempo. Le siguieron Super Mario 3D World, Super Mario Maker como títulos exclusivos de esta consola.

En 2017, sale al mercado la primera entrega para dispositivos móviles hecha por Nintendo, esta fue Super Mario Run. Fue completamente gratuito y estuvo disponibles para Android y iOS. Ese mismo año, Super Mario Odyssey fue el primer videojuego para la actual Nintendo Switch y las primeras sensaciones fueron buenas, pues vendió casi 30 millones de copias. Este título recuperó las características de mundo abierto de los juegos para la Nintendo 64 y fue admirado por su refinados gráficos.

Super Mario Bros 35th Anniversary salió a la venta en 2020 para celebrar el cumpleaños del entrañable personaje y finalmente, Super Mario Bros Wonder, el más reciente de la serie principal, salió al mercado tres años después. A pesar de volver al 2D, este videojuego comercializó más de cuatro millones de copias en apenas dos semanas. Su duración es de aproximadamente 20 horas, lejos del tiempo que prometen los títulos de hoy en día, pero lo suficiente para los verdaderos amantes de la franquicia.

En 2023 también salió al mercado el Super Mario RPG Remake, una entrega de rol que reedita el clásico de la Super Nintendo de 1996, con el detalle de ofrecer diálogos en español. Un detalle sencillo, pero muy valorado por los gamers hispanohablantes. Aunque no se ha anunciado un nuevo Super Mario Bros para 2024, es probable que llegue una nueva entrega a la eShop Nintendo Switch Online, pero la gran renovación se espera para 2025, cuando el imborrable fontanero italo-japonés cumpla 40 años.