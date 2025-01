The Stone of Madness, una historia que vale la pena vivir y jugar en Steam

The Stone of Madness fue estrenado en Steam el martes 28 de enero de 2025. Foto: Steam

The Stone of Madness fue desarrollado por Game Kitchen y publicado por Tripwire Presents. Se ambienta en un monasterio español del siglo XVIII y presenta a cinco prisioneros que unirán sus habilidades y recursos para enfrentar sus fobias, evitar volverse locos, descubrir los misterios del monasterio y encontrar la manera de escapar.

Se trata de un juego de sigilo táctico en tiempo real que desde el inicio recomienda al jugador vivir la experiencia con un control de consola entre las manos. Aunque sea compatible con el teclado y el mouse la jugabilidad se hace engorrosa y confusa. Así mismo, está disponible desde el 28 de enero de 2025 para PC -a través de Epic Games y Steam- y para consolas de actual generación; PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Se comercializa en dos versiones diferentes, una estándar y otra especial. Esta última incluye un libro de arte digital con más de 60 páginas de ilustraciones y la banda sonora oficial en formato digital con 24 canciones. La historia se sitúa en los Pirineos, una cadena montañosa que separa la península ibérica (Portugal y España) del resto de Europa.

Este antiguo monasterio jesuita también es el “hogar” de un manicomio que funciona como una prisión inquisitorial. Allí, cinco personajes misteriosos están encarcelados, pero aún no saben por qué. Estas víctimas de castigos crueles, locura y desesperación, tendrán que encontrar la manera de escapar de ese lugar. Esto fue lo que pudo probar El Espectador y lo que le podemos contar sobre The Stone of Madness, mucho más que un videojuego para PC.

The Stone of Madness en Steam

Lo primero que hay que aclarar es que la versión que jugamos fue la de Steam y lo hicimos con la ayuda de un mando de Xbox Series X|S. Dicho esto, hay que resaltar que el título se reproduce sin ninguna dificultad en una resolución mayor a Full HD en casi cualquier computador de rendimiento estándar, incluso aquellos que no son gamers.

Los detalles son muy bien cuidados, no solo en el aspecto gráfico, sino también en el visual. Hay personajes notoriamente golpeados y cada cicatriz se puede ver con claridad. Esto dota al juego de un carácter mucho más realista a pesar de tratarse de una historia ficticia.

Además, el jugador puede interactuar casi con cualquier elemento en el camino y lo hace con un propósito, es decir, cada acción en la historia conduce a algo. Ya que hablamos de historia, esta va a estar muy condicionada por la dificultad que elija el gamer.

¿De qué se trata The Stone of Madness?

Hay tres tipos de dificultad; la más flexible se llama “modo historia” y elimina uno de los factores más importantes en la personalidad de los protagonistas, sus miedos. El nivel estándar se llama “la piedra de la locura” y mantiene los miedos en la personalidad de los individuos, pero sin ser demasiado exigente. Y la tercera dificultad, “modo desesperación” es cero indulgente con los fallos de los jugadores y es una experiencia llevada al límite.

Siguiendo con los personajes, cada uno tiene una habilidad, pero también tienen uno o varios trastornos mentales que obran como debilidades. El gran reto es cooperar con otros protagonistas y que las habilidades de uno disimulen las falencias del otro.

Por ejemplo, Eduardo, un hombre mudo con temor a la oscuridad, perderá la cordura en los lugares donde no exista una llama de fuego que lo ilumine. Alfredo, por sus creencias religiosas, pierde el control al ver un cadáver, pero tiene la habilidad de bendecir las ánimas que se encuentre por el camino.

Por último, el sistema de sigilo hace muy interesante el juego, pues la estrategia será importante para superar los retos. Eso sí, un punto que falló es el volumen, pues al menos en las explicaciones de la historia ni siquiera llevando al máximo las bocinas del PC se puede escuchar con claridad.

En ese mismo orden de ideas, si bien la historia parece inconclusa al principio del juego, esto le entrega misterio y ganas a los jugadores de descubrir más y más secretos. Otro punto débil es que la interacción con algunos objetos es lenta y hace perder la dinámica.

En conclusión, The Stone of Madness tiene pantallas de carga rápida, movimientos fluidos y una historia digna de contar. Quienes busquen acertijos religiosos que resolver este podría ser un título que valga la pena jugar y vivir de principio a fin.