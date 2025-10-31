¿De qué se trata la regla del 60-60-15 a hora de usar audífonos?

El transporte público, el gimnasio y los grupos de running son los espacios donde más se puede ver a las personas utilizando audífonos, sea de diadema o intraauriculares. Foto: Pexels

La regla 60-60-15 es una pauta de salud auditiva que amplía la conocida “regla 60/60” la cual previene la pérdida de audición debido al uso de audífonos por ruido inducido. A pesar de ser un proceso gradual, es algo que se puede evitar día a día.

Esta indica que, no se debe utilizar más del 60% del volumen máximo del dispositivo en uso, sean audífonos de diadema o intraauriculares (los que van al interior del oído). Esto sin importar el tipo de contenido, sea música o un audio.

No se deben sobrepasar los 60 minutos de uso continuo, es decir, una hora. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el tiempo de uso dependerá de la intensidad del sonido, generalmente, se recomienda no sobrepasar los 60 minutos.

Finalmente, es recomendable establecer un intervalo de 15 minutos de descanso entre cada uso. Este descanso le permitirá a la cavidad auditiva humana recuperarse. Además, si es necesario usar más de una hora los audífonos al día, la recomendación es que para ese tipo de usos prolongados, se utilicen modelos de diadema.

Lo anterior, porque los audífonos intraauriculares (los que van al interior del oído) presionan más fuerte al tímpano, exponiéndolo a un daño irreparable. Mucho más cuando el volumen sobrepasa su capacidad moderada o baja, 60% o menos.

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud?

A pesar de que esta no es una directriz oficial de la OMS, sí es avalada por estudios y profesionales de la salud, que con frecuencia declaran que utilizar audífonos, sea cual sea su clase, no deterioran la capacidad auditiva per se, pero sí la forma en que los usamos.

Además, en líneas generales el tipo de contenido o música que escuchemos con nuestros dispositivos no son más o menos dañinos. Sin embargo, hay canciones, series, películas, Tiktoks y hasta videojuegos que son grabados a más de 85 decibeles (dB), que es la medida estándar de volumen establecida por la OMS.

Para que se den una idea, 85 decibeles es el mismo ruido que emite una cortadora de césped, 100 dB es el sonido de un concierto y 130 es escuchar despegar un avión de cerca; una medida más que dañina para el oído humano sin protección adecuada.

Perdida auditiva por ruido en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que actualmente hay más de 1.000 millones de jóvenes (18 a 35 años) en riesgo de sufrir pérdida de audición. Ese es el mismo número de población de Latinoamérica y Estados Unidos juntos.

Adicionalmente, más de 430 millones de personas en todo el mundo sufren de pérdida auditiva discapacitante, siendo el ruido -inducido o no- una de las causas principales y más prevenibles en el mundo, adoptando hábitos de uso saludables.

Siguiendo con la OMS, en Estados Unidos, se calcula que 26 millones de adultos (20 a 69 años) sufren pérdida auditiva inducida por ruido. Esta es provocada por la exposición a sonidos fuertes, ya sea de forma repentina e intensa, o de forma prolongada y repetida a lo largo del tiempo, como lo podría ser el uso incorrecto de los audífonos.