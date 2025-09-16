Esta tecnología puede transcribir una hora de audiencia en siete minutos", Xertica

Los procesos judiciales son famosos en Colombia por alargarse durante años o estancarse en un punto donde no se resuelve, pero tampoco avanza. Foto: Pexels

En Colombia, un procesos penal llevado por la Fiscalía General de la Nación dispone de dos años para imputar o no al acusado. Luego, el proceso judicial puede tardar un año más. En procesos civiles y comerciales un magistrado tiene un año para dictar sentencia, pero este plazo puede extenderse incluso por cinco años, según la complejidad del caso en cuestión.

Xertica es una consultora de tecnología que habilita la transformación digital de algunas organizaciones en América Latina a través de soluciones basadas en la nube. Actualmente, tiene presencia en Colombia como una de las compañías globales que ofrecen servicios vinculados con inteligencia artificial para otras empresas en el país, especialmente privadas.

Luis Manuel Fabiani, vicepresidente comercial de Xertica, desarrolla la venta de productos con IA para México, Centroamérica y Sudamérica. En el marco de Andicom 2025, El espectador dialogó con Fabiani sobre un nuevo servicio que involucra a esta tecnología como un elemento fundamental dentro de los buffets de abogados y su labor diaria.

¿Cómo comenzaron este proyecto de integrar IA y jurisprudencia?

Hace tres años comenzamos a desarrollar soluciones para la justicia en América Latina. Iniciamos en Brasil y a partir de allí identificamos la misma oportunidad en todos los países de la región. Por ejemplo, una audiencia siempre debe ser grabada y esa grabación a su vez debe ser transcrita. Solo este proceso tomaba mucho tiempo hasta que los abogados podían contar con estos documentos.

Es en ese punto que entra en juego la IA, pues es capaz en cuestión de minutos llevar un video a texto y agregarle una capa semántica para poder interpretarlo después. En ese sentido, el jurista ya no debe revisar tradicionalmente los documentos como antes, sino que puede chatear con el modelo, el cual está alimentado con una base de datos que contiene todos los expedientes de los casos.

¿La IA está remplazando parte del trabajo de los abogados?

No nos van a remplazar. Específicamente en Colombia estamos trabajando en Colombia para romper precisamente con esos estigmas. Esto se trata de optimizarles el tiempo, lo cual se traduce en menos procesos judiciales que tomen meses o incluso años en resolverse. Una situación que no solo afecta al profesional, sino al ciudadano que hace parte de ese proceso.

Yo creo que eso es lo que tienen que entender nuestros jueces fiscales y abogados. Es una herramienta para hacerles el trabajo más eficiente a ellos y a sus clientes.

Concretamente, ¿Cuánto tiempo está ayudando a ahorrar la IA?

Para eso hay que hablar de varias etapas en un mismo proceso. Por ejemplo, la fase que hoy está presentando mayor congestión es el diagnóstico. En él una transcripción puede tomar semanas, pero esta tecnología puede desgrabar una hora de audiencia en siete minutos.

Con ese número en mente, podemos hablar de ahorro de tiempo en hasta un 80% solo en esa fase. Lo mismo ocurre cuando el abogado revisa la legislación que aplica cada caso. Algunos no hacen de manera mecánica porque llevan mucho tiempo trabajando, pero otros pueden chatear con el modelo, también es cuestión de minutos, y emitir una decisión.

¿Cómo mantener actualizada la IA y prevenir errores?

Al igual que funciona en otros campos, aquí un data ley es el que nos permite alimentar a los servidores de esta inteligencia artificial con toda la información que vaya saliendo de cada caso. Es decir, si se sanciona una nueva ley o resuelve un caso, todo ese proceso se adhiere a la memoria de la IA para que la tenga en cuenta en casos futuros.

A hoy este es un proceso automatizado, es decir, no hace falta la inserción manual de estos datos por parte de una persona, sino que se agregan automáticamente a la IA.

¿En qué otros espacios podremos ver este mismo modelo?

Bajo la lógica en la que funciona esta tecnología, es posible verla aplicada al sector financiero, a aseguradoras, a retail y hasta en salud. Y aunque nos centramos más en el sector privado, la IA también funcionaria muy bien para resolver tutelas, derechos de petición, quejas y reclamos y conciliaciones.

Y aunque siempre tendremos las personas que no estén de acuerdo de integrar IA con estos procesos tan delicados, todos los días trabajamos para que nuestros detractores entiendan desde la apropiación y adopción de nuevas tecnologías que la inteligencia artificial es un compañero, no el enemigo.