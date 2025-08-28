InDrive esta entregando más de 85.000 dólares a emprendoras colombianas

Este programa de inDrive apoya startups fundadas por mujeres colombianas orientadas a la tecnología y el impacto social. Foto: Cortesía: inDrive

InDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos. La aplicación cuenta con más de 360 millones de descargas, siendo la segunda app de movilidad más descargada por tercer año consecutivo. Sus servicios van desde el transporte ciudad a ciudad, entregas y servicios financieros, operando en casi 1.000 ciudades de 48 países en el mundo.

Aurora Tech es un programa lanzado por inDrive en 2021 que impulsa a las startups tecnológicas lideradas por mujeres en mercados emergentes. Aparte de brindarles apoyo económico, Aurora les brinda a estas emprendedoras acceso directo a inversores, la red global de inDrive y visibilidad estratégica para que encuentren clientes y posibilidades de crecimiento.

Actualmente, menos del 2% del capital de riesgo mundial, es decir los fondos destinados a proyectos no consolidados, llega a startups lideradas por mujeres. En ese sentido, Aurora Tech Award e inDrive Money, la división financiera de la empresa, lanzaron convocatorias conjuntas por más de US$ 85.000 para impulsar a las emprendedoras colombianas.

El Espectador pudo asistir a la gala y conocer de primera mano el impacto que ha tenido este proyecto de inDrive en los emprendimientos que quieran participar del programa. Colombia representa un mercado prioritario para la iniciativa, pues según el Colombia Tech Report 2024-2025, el ecosistema colombiano ha experimentado un crecimiento del 24%, registrando 2.126 startups activas.

“Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico tanto para Aurora Tech Award como para inDrive Money, gracias a su ecosistema emprendedor maduro y diverso que demuestra un extraordinario potencial de crecimiento e innovación con impacto social”, dijo Isabella Ghassemi-Smith, directora de Aurora Tech Award, durante la ceremonia.

Aurora Tech Award 2026

Aurora Tech Award 2026 abrió su convocatoria el 12 de agosto de 2025 y la cerrará el 12 de noviembre, en busca de mujeres fundadoras que combinan innovación tecnológica con impacto social. Las participantes deben liderar startups fundadas hace menos de 5 años, contar con un prototipo funcional, estar en etapa pre-semilla o semilla, y haber recibido inversiones totales no superiores a US$ 6 millones.

Las ganadoras de Aurora Tech Award recibirán premios económicos de US$ 50.000 en el caso del primer puesto, US$ 20.000 para el segundo lugar y US$ 15.000 para el tercero. Adicionalmente, podrán hacer parte de una red curada de inversionistas y socios estratégicos y obtener mentoría especializada del equipo global de inDrive.

Luego del cierre de las convocatorias (12 de noviembre), se anunciarán las cuatro finalistas (8 de diciembre) y la ceremonia de premiación será entre marzo y abril de 2026. “La edición anterior de Aurora Tech Award atrajo a 2.018 postulaciones de 116 países, entre las cuales destacó la colombiana Laura Velásquez, fundadora de Arkangel AI, como cuarta finalista”, expresó Isabella Ghassemi-Smith.

Tecnología e IA a disposición de la salud

Arkangel AI es una compañía colombiana dedicada a la tecnología de punta y potenciada por IA para la detección temprana de diagnósticos, aplicado a hospitales, centros médicos, especialistas y empresas prestadoras del servicio. El Espectador habló con su fundadora.

“Esto empezó por un problema familiar. A José (pareja y cofundador de Arkangel AI) se le murió un abuelito y al poco tiempo a mí se me murieron tres de las personas más importantes de mi familia en menos de un mes y medio. Ahí me di cuenta de que esto no solo me pasa a mí o a mi familia, le pasa a todo el mundo y es un problema global.”, expresó Laura Velásquez, fundadora de Arkangel AI.

En diálogo con este diario, Laura Velásquez relató que descubrió la IA cuando vivía con su pareja en Canadá, una de las cunas de la inteligencia artificial. Comenzó con el proyecto en 2017, llegando a la conclusión que la solución al problema era tecnológica, pero no fue tres años después que constituyó Arkangel AI como una empresa, aunque ella insiste en seguirla llamando startup.

El desafío de ser mujer emprendedora

“El camino ha sido como el de cualquier emprendedor, muy solitario, pero lleno de aprendizajes. He recibido muchos ‘no’ en mi vida, pero entre más recibo más cerca estoy de un ‘sí’, es decir, que por fin se me abra una puerta. Me acuerdo mucho que en Canadá un inversionista me dijo que no y me cerró la puerta solo por el hecho de ser mujer. ‘You are nothing, because you are women and you are latina’ (no eres nada, porque eres mujer y eres latina), me dijo en un evento frente a muchas personas y nadie dijo nada. Entonces es cuando me doy cuenta de que el problema no solo era él, éramos todos los que nos quedamos callados”, sentenció Laura.

Esta emprendedora pereirana de 32 años dice que más allá del dinero, ser una de las cuatro finalistas de Aurora Tech le ha permitido conectar con otras mujeres iguales a ella. Conocer de primera mano los retos que enfrentan día a día y como los resuelven. Además, finaliza afirmando que no hay nada más satisfactorio que poder ayudar a otras mujeres iguales a ella.