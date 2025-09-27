Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Gadgets y Apps

¿Planeando las vacaciones de fin de año? Las funciones de Booking le pueden ayudar

A veces encontrar un viaje a precio justo requiere paciencia y tiempo, pero otra veces solo hace falta ser hábil y sacarle todo el provecho a la tecnología disponible.

Redacción Tecnología
27 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Booking.com es uno de los buscadores en internet más usados del mundo para encontrar y reservas habitaciones de hotel o arrendamientos cortos de casas, apartamentos y otro tipo de alojamientos.
Booking.com es uno de los buscadores en internet más usados del mundo para encontrar y reservas habitaciones de hotel o arrendamientos cortos de casas, apartamentos y otro tipo de alojamientos.
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¿Qué es Booking? ¿Es un agente de viajes? ¿Es una aerolínea? ¿Es un sitio web de alojamientos? Ninguna de las anteriores; Booking.com es un buscador de viajes. Eso significa que se trata de una página en internet que aglomera tarifas de pasajes de avión, hoteles y alojamientos de renta corta, o lo que popularmente se conoce como un Airbnb.

En ese orden de ideas, Booking es realmente un intermediario entre aquellas personas que buscan un lugar donde quedarse o un vuelo y las empresas y personas naturales que ofrecen esos servicios y productos. Desde 1996, año de su fundación, hasta hoy, el sitio acumula casi 30 millones de opciones de alojamiento entre hoteles, casas y apartamentos.

Vínculos relacionados

ByteDance recibiría cerca de 50 % de las utilidades de TikTok en Estados Unidos
Harman completó la compra de Sound United y ahora sí va por el segmento premium
ChatGPT Pulse, la herramienta de OpenAI para mantener informados a sus usuarios

De acuerdo con estas mismas cifras, cada día se reservan más 1,5 millones de habitaciones a través de Booking, es decir, 28 cada segundo. Sin embargo, muchos viajeros siguen prefiriendo los medios tradicionales para planear sus vacaciones. En la mayoría de las ocasiones porque la página web no parece ofrecer los beneficios suficientes para elegirlas.

Por eso, aquí están algunas funciones de Booking.com que le pueden hacer el proceso más amable, fácil y rápido. Mucho más teniendo en cuenta que todavía hay una parte de la población que le cuesta reservar hoteles, contratar servicios o comprar tiquetes a través de internet. Un hábito que tarde o temprano se hará más masivo y se tomará el mundo del comercio electrónico.

Las nuevas funciones de Booking

1. Genius: El programa de fidelización le abre las puertas a los que reservan con frecuencia, ofreciendo descuentos de hasta el 20%, desayunos gratis o mejoras de habitación. Según Booking, no hace falta inscribirse, solo iniciar sesión y reservar.

2. Filtros: Aunque no es una novedad, pues todos los buscadores tienen filtros, Booking permite depurar algunas opciones por precio y ubicación, pero también por régimen alimenticio, tipo de cancelación gratuita, coworking disponibles y alojamiento con o sin mascotas.

3. Mapa interactivo: Esta función no solo muestra dónde queda el hotel, sino que también reseña atracciones, transporte, restaurantes y zonas cercanas al alojamiento. En algunas ciudades del mundo el transporte puede ser costoso, complicado o caótico por lo que evitar este gasto puede ser ventajoso para el viajero.

4. Wishlists (lista de deseos): Aunque tampoco es una novedad de Booking, siempre va a ser útil guardar alojamientos y experiencias en un listado de favoritos. No siempre se está en la capacidad de tiempo o dinero para reservar, pero eso no significa tener que perder una oportunidad.

5. Actividades: Desde entradas a museos, tours gastronómicos, hasta excursiones en bicicleta y experiencias sociales, casi todo es posible encontrarlo en Booking. Eso sí, respetando el itinerario y priorizando que los traslados sean cortos y rápidos.

6. Transporte: Hablando de moverse, la opción de traslados brinda la posibilidad de agendar un conductor en el aeropuerto o solicitar un taxi con anticipación. Todo pagado antes del viaje, lo que también favorece las tarifas, evitando cobros sorpresivos y precios de turista.

7. Descuentos exclusivos en la app: Aunque el portal web es el canal principal de Booking.com, los aplicativos móviles brindan comodidad y ahora tarifas más bajas. Además, la aplicación envía notificaciones en tiempo real de check-in online tanto del hotel como del vuelo.

8. Flexibilidad: Un calendario flexible permite observar y comparar costos en un amplio margen de tiempo. Esto no solo para encontrar la mejor oferta, sino también para elegir la mejor fecha para visitar un lugar. A veces mover el viaje uno o dos días puede significar un gran ahorro.

9. Viajes más sostenibles: Viajar no es antónimo de cuidar el planeta; es por eso que Booking da mayor visibilidad a los alojamientos con certificaciones de sostenibilidad por desarrollar prácticas eco-friendly como energía renovable, reciclaje y ahorro de agua.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Tecnología

Booking

Booking.com

reservas de hotel

Airbnb

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.