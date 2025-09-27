Harman completó la compra de Sound United y ahora sí va por el segmento premium

Harman Kardon y JBL son dos de las empresas de audio más reconocidas en el país. Foto: Harman

Harman es una compañía estadounidense especializada en el diseño de la conectividad de vehículos, consumidores y empresas, incluyendo sistemas automovilísticos conectados; audio y productos visuales, automatización de empresas y conexión de servicios. Teniendo su sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos, Harman mantiene operaciones importantes bajo el nombre de 20 marcas de audio diferentes.

Una de ellas es la destacada Harman Kardon, una división dentro de Harman International, que fabrica equipos de audio para el hogar y el automóvil. Fue fundada en 1953 por Sidney Harman y Bernard Kardon — de allí su nombre— y se dedica principalmente al audio de alta fidelidad. Su primer producto fue un sintonizador de FM, un invento utilizado hasta hoy en carros.

En 1958, cinco años después de su fundación, Harman Kardon introdujo el primer receptor estéreo del mundo. Este permitió el uso del canal AM por una banda y el uso del canal FM por otra. Ahora y con más de medio siglo de evolución, Harman redobla su apuesta por la innovación tecnológica, el segmento premium y sobre todo el control del mercado del audio.

¿Qué es Sound United?

Harman International, una subsidiaria de Samsung Electronics, enfocada en tecnologías para el mercado automotriz, de consumo y empresarial, ha anunciado la adquisición completa de Sound United, la antigua división de audio de consumo de Masimo Corporation.

Su portafolio incluye marcas de audio como Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé y Boston Acoustics. Más que una transacción, este hecho atiende a una expansión significativa del negocio central de audio de Harman, el cual también tiene la marca JBL bajo su poder.

Las categorías en las que está presente esta tecnológica incluye audio para el hogar, electrónica (amplificadores, componentes de alta fidelidad, receptores AV), audífonos y audio para automóviles. Con especial mención para algunos modelos de Volvo y Porsche.

Misma marca, diferente dueño

Con Sound United bajo el abrigo de Harman, la multinacional estadounidense se puede dar el lujo de ofrecer uno de los portafolios más completos de la industria. Lo que se traduce en mayores opciones de compra para el consumidor final y algunos de los fabricantes más importantes del mundo.

“Harman tiene la visión de crear experiencias que enriquezcan la vida de las personas a través de vivencias de audio excepcionales”, expresó Dave Rogers, presidente de la división Lifestyle de la empresa.

Rogers también señaló que buena parte del catálogo de productos de Sound United está basado en una profunda pasión por el sonido, la innovación y el compromiso con la calidad. Algo que, según él, va muy de la mano con los valores de la marca que representa.

¿Qué va a pasar al interior de Sound United?

Sound United ahora operará como una Unidad de Negocio Estratégica (SBU, por sus siglas en inglés) independiente de la división Lifestyle de Harman. De acuerdo con esta multinacional, esto garantiza que la herencia, la experiencia y la base de clientes se mantenga.

Aun así el objetivo para esta marca y todas bajo el control de Harman es el mismo: lograr el éxito comercial en el segmento premium. Un nicho de negocio que cada vez más suma compañías importantes dispuesta a poner las mejores innovaciones tecnológicas al servicio de sus clientes.

En conclusión, la tarea no será fácil para Harman, el cual ya ha dado pasos hacia adelante con sus diferentes líneas de JBL. Pero aun con el compromiso de hacerse con un hueco en la memoria de los usuarios que hasta acá no la distinguen como la primera en su lista de prioridades.