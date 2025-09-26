ChatGPT Pulse, la herramienta de OpenAI para mantener informados a sus usuarios

OpenAI ha presentado ChatGPT Pulse una nueva experiencia de resumen de actualizaciones personalizadas. Foto: Bloomberg - Gabby Jones

OpenAI dio a conocer ChatGPT Pulse, una función en fase de vista previa que busca ofrecer a los usuarios una forma distinta de mantenerse informados. La propuesta consiste en un sistema de tarjetas temáticas que cada mañana recopila y presenta, de manera visual, actualizaciones relevantes relacionadas con los temas de interés de cada persona.

La herramienta no se limita a responder preguntas dentro del asistente. Según la compañía dirigida por Sam Altman, el propósito es anticiparse a las necesidades de los usuarios, entregando de manera proactiva información que podría resultar útil al comenzar el día.

En la práctica, Pulse organiza los datos provenientes de chats y aplicaciones conectadas, y los traduce en un conjunto de resúmenes que pueden explorarse fácilmente desde el celular. La intención es que los usuarios accedan a una visión rápida y ordenada de lo que les importa, sin necesidad de buscarlo manualmente.

De acuerdo con lo explicado por OpenAI en un comunicado, la elaboración de estas actualizaciones se basa en un análisis de los chats, comentarios y aplicaciones vinculadas a ChatGPT, como el correo electrónico o el calendario. El objetivo es ofrecer contexto adicional y generar recomendaciones más ajustadas a los intereses de cada usuario.

Cuando está conectado con un calendario, por ejemplo, el asistente puede crear una agenda de reunión, recordar la compra de un regalo de cumpleaños o sugerir restaurantes para un próximo viaje, todo de manera automática. Para esto, cada noche la aplicación revisa la información almacenada en su memoria y en las aplicaciones asociadas, y al día siguiente la sintetiza en tarjetas dinámicas que se pueden consultar de forma rápida o ampliar para acceder a más detalles.

Los usuarios, además, tienen la posibilidad de seleccionar manualmente los temas de interés y señalar qué información es relevante y cuál no. Pulse también incluye filtros de seguridad que buscan evitar la aparición de contenidos dañinos.

Otra función destacada es la opción de pedir al asistente que investigue cuestiones específicas con miras a futuras tarjetas, como la agenda de eventos locales de los viernes, consejos para aprender una nueva habilidad o novedades deportivas. Con el tiempo, aclara la compañía, estas sugerencias ayudarán a que la experiencia sea más personalizada y útil.

Cabe señalar que cada actualización está disponible solo por un día. En caso de que el usuario desee conservarla, debe guardarla como chat o formular una pregunta de seguimiento, lo que la añadirá al historial de conversaciones y permitirá consultarla posteriormente.

¿Cuándo estará disponible?

Por ahora, ChatGPT Pulse se encuentra en formato de vista previa y está disponible únicamente para quienes cuentan con la suscripción Pro. Según informó OpenAI, esta etapa permitirá ajustar la herramienta y mejorar sus capacidades antes de abrirla de manera más amplia a los usuarios de la versión Plus.

